Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας λόγω κοπής καλωδίου τρόλεϊ
Κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας λόγω κοπής καλωδίου τρόλεϊ
Aπό το ύψος της οδού Φιλελλήνων, στο ρεύμα προς Σύνταγμα
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, λόγω κοπής καλωδίου τρόλεϊ.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, το πρόβλημα εντοπίζεται από το ύψος της οδού Φιλελλήνων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, το πρόβλημα εντοπίζεται από το ύψος της οδού Φιλελλήνων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.
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