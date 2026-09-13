Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για βάρκα με 77 μετανάστες στη Γαύδο: Ένας χωρίς τις αισθήσεις του, αγνοούνται 25 άτομα
ΕΛΛΑΔΑ
Γαύδος Μετανάστες Λιμενικό Σώμα

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για βάρκα με 77 μετανάστες στη Γαύδο: Ένας χωρίς τις αισθήσεις του, αγνοούνται 25 άτομα

Έχουν διασωθεί 51 αλλοδαποί

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για βάρκα με 77 μετανάστες στη Γαύδο: Ένας χωρίς τις αισθήσεις του, αγνοούνται 25 άτομα
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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, μετά τον εντοπισμό λέμβου με μετανάστες, η οποία έχει ημιβυθιστεί.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με ισχυρές δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, της Frontex και της Πολεμικής Αεροπορίας να έχουν κινητοποιηθεί στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, 51 αλλοδαποί έχουν διασωθεί από παραπλέοντα πλοία, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας αλλοδαπός χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των διασωθέντων, στη λέμβο επέβαιναν αρχικά 77 άτομα. Ως εκ τούτου, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοουμένων.

Στην περιοχή επιχειρούν ήδη τέσσερα παραπλέοντα πλοία, δύο σκάφη της Frontex και ένα εναέριο μέσο της ευρωπαϊκής δύναμης.

Παράλληλα, σπεύδουν στο σημείο ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ένα ακόμη πλοίο της Frontex, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και ένα μη επανδρωμένο μέσο της Frontex.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
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