Άγριος ξυλοδαρμός Ινδού στο κέντρο της Θήβας, συνελήφθησαν δύο Αλβανοί και ένας Έλληνας
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Άγριος ξυλοδαρμός Ινδού στο κέντρο της Θήβας, συνελήφθησαν δύο Αλβανοί και ένας Έλληνας

Ο ξυλοδαρμός σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου - Οι δράστες κυνήγησαν το θύμα όταν προσπάθησε να διαφύγει

Άγριος ξυλοδαρμός Ινδού στο κέντρο της Θήβας, συνελήφθησαν δύο Αλβανοί και ένας Έλληνας
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Σε τρεις συλλήψεις για τον άγριο ξυλοδαρμό ενός Ινδού τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Θήβα προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με το radiothiva.gr πρόκειται για δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής και έναν Έλληνα.

Οι τρεις τους φέρονται να ξυλοκόπησαν περίπου στις 6 το πρωί του Σαββάτου τον Ινδό στην οδό Δίρκης. Όταν, δε, το θύμα προσπάθησε να ξεφύγει προς τον κεντρικό πεζόδρομο της Θήβας, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να τον ακολούθησαν και να συνέχισαν να τον χτυπούν με αγριότητα.

Ακολούθησε έρευνα της ΕΛΑΣ με τη χρήση και βιντεοληπτικού υλικού, με αστυνομικούς να συλλαμβάνουν την Κυριακή τους τρεις υπόπτους τη, ο ένας εκ των οποίων έμενε σε σπίτι στον πεζόδρομο της Θήβας.
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