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Δύο συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης στο κέντρο της Αθήνας, βρέθηκε και πιστόλι με σφαίρα στη θαλάμη
Δύο συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης στο κέντρο της Αθήνας, βρέθηκε και πιστόλι με σφαίρα στη θαλάμη
Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια περιπολίας
Στην σύλληψη δύο ατόμων στο κέντρο της Αθήνας προχώρησαν αστυνομικοί της; ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν ναρκωτικά.
Πρόκειται για έναν 67χρονο ημεδαπό και έναν 39χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.
Η σύλληψή τους έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Σεπτεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια περιπολίας αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο κέντρο της Αθήνας.
Οι αστυνομικοί έκριναν ύποπτη την κίνηση των δύο ανδρών και τους κάλεσαν για έλεγχο. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν στην κατοχή τους 101 γραμμάρια κοκαΐνης, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 67χρονου από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.
Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη,
γεμιστήρας,
38 γραμμάρια κοκαΐνης,
μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,
2.500 ευρώ,
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Πρόκειται για έναν 67χρονο ημεδαπό και έναν 39χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.
Η σύλληψή τους έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Σεπτεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια περιπολίας αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο κέντρο της Αθήνας.
Οι αστυνομικοί έκριναν ύποπτη την κίνηση των δύο ανδρών και τους κάλεσαν για έλεγχο. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν στην κατοχή τους 101 γραμμάρια κοκαΐνης, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 67χρονου από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.
Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη,
γεμιστήρας,
38 γραμμάρια κοκαΐνης,
μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,
2.500 ευρώ,
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.
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