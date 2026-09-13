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Συνελήφθη 51χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα για διακίνηση ναρκωτικών
Συνελήφθη 51χρονος στον Άγιο Παντελεήμονα για διακίνηση ναρκωτικών
Στην κατοχή του βρέθηκαν και 2.000 ευρώ μετρητά
Στη σύλληψη ενός 51χρονου αλλοδαπού για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ελέγχου, κατά τον οποίο οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του ναρκωτικές ουσίες.
Σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.
Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ελέγχου, κατά τον οποίο οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του ναρκωτικές ουσίες.
Σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.
Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
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