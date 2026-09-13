Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Τζόκερ 13/9/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ 13/9/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Στην πρώτη κατηγορία μοιράζει τουλάχιστον 8.100.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (13/9) η κλήρωση του Τζόκερ, που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 8.100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 10, 22, 24, 30, 35 και Τζόκερ ο αριθμός 13.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 10, 22, 24, 30, 35 και Τζόκερ ο αριθμός 13.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα