Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κάτω Λίππα Ιωαννίνων, άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κάτω Λίππα Ιωαννίνων, άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε στην τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή της Δωδώνης - Καίει σε δασική έκταση, όχι κοντά σε κατοικημένη περιοχή
Φωτιά καίει αυτή την ώρα σε δασική έκταση στην περιοχή της Δωδώνης Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στην Κάτω Λίππα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε - από άγνωστη προς το παρόν αιτία - σε δασική έκταση χωρίς όμως να καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή.
Στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 5 οχήματα.
Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατη περιοχή, κάτι που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε - από άγνωστη προς το παρόν αιτία - σε δασική έκταση χωρίς όμως να καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή.
Στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 5 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κάτω Λίππα Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 13, 2026
Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατη περιοχή, κάτι που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης.
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