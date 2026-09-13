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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας
Επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:10 και δεν απειλεί μέχρι στιγμής κατοικίες.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Υπό μερικο έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην Πελασγία Φθιώτιδας— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 13, 2026
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:10 και δεν απειλεί μέχρι στιγμής κατοικίες.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 13, 2026
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