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Τέσσερις τραυματίες σε τροχαίο στην Εξοχή Θεσσαλονίκης, απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική
Τέσσερις τραυματίες σε τροχαίο στην Εξοχή Θεσσαλονίκης, απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Εξοχής, στον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, όταν επιβατικό ιδιωτικής χρήσης όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού τεσσάρων ατόμων από το όχημα.
Οι τραυματίες παραδόθηκαν σε διασώστες του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν εσπευσμένα στο εφημερεύον Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές της Τροχαίας.
Πηγή: voria.gr
Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού τεσσάρων ατόμων από το όχημα.
Οι τραυματίες παραδόθηκαν σε διασώστες του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν εσπευσμένα στο εφημερεύον Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές της Τροχαίας.
Πηγή: voria.gr
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