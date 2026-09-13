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Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη η πυρκαγιά στην Άνω Βροντού Σερρών
Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη η πυρκαγιά στην Άνω Βροντού Σερρών
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού Σερρών.
Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα ενώ επιχείρησε και ένα ελικόπτερο.
Επίσης ο Δήμος Σερρών κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.
Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα ενώ επιχείρησε και ένα ελικόπτερο.
Επίσης ο Δήμος Σερρών κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού Σερρών. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 13, 2026
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.
UPD:
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