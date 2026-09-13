Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη η πυρκαγιά στην Άνω Βροντού Σερρών
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Σέρρες

Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη η πυρκαγιά στην Άνω Βροντού Σερρών

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο

Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη η πυρκαγιά στην Άνω Βροντού Σερρών
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη  η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού Σερρών.

Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα ενώ επιχείρησε και ένα ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Σερρών κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.



Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.
UPD:

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