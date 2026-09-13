Χιλιάδες καθηγητές, 1.200+ μαθήματα, δωρεάν επικοινωνία για online ή δια ζώσης μαθήματα στην Ελλάδα.
Παίκτες του Ατρομήτου Πατρών... σήκωσαν στα χέρια ΙΧ στο λιμάνι της Ζακύνθου, δείτε βίντεο
Παίκτες του Ατρομήτου Πατρών... σήκωσαν στα χέρια ΙΧ στο λιμάνι της Ζακύνθου, δείτε βίντεο
Απρόοπτο περιστατικό στην προβλήτα του λιμανιού
Μια ασυνήθιστη αλλά απαραίτητη «ειδική αποστολή» περίμενε την αποστολή του Ατρομήτου Πατρών κατά την επιστροφή της από τη Ζάκυνθο.
Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων, οι ποδοσφαιριστές της αχαϊκής ομάδας βρέθηκαν μπροστά σε ένα απρόοπτο περιστατικό στην προβλήτα του λιμανιού, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο «καβάλησε» το χαμηλό κράσπεδο και ακινητοποιήθηκε, αδυνατώντας να μετακινηθεί με συμβατικό τρόπο.
Χωρίς δεύτερη σκέψη, οι αθλητές του Ατρομήτου σήκωσαν το όχημα στα χέρια, απεγκλωβίζοντάς το μέσα σε λίγα λεπτά.
Η άμεση παρέμβαση των παικτών έδωσε λύση στο πρόβλημα, εισπράττοντας τα θερμά συγχαρητήρια και το χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.
Πηγή: Pelop_gr
Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων, οι ποδοσφαιριστές της αχαϊκής ομάδας βρέθηκαν μπροστά σε ένα απρόοπτο περιστατικό στην προβλήτα του λιμανιού, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο «καβάλησε» το χαμηλό κράσπεδο και ακινητοποιήθηκε, αδυνατώντας να μετακινηθεί με συμβατικό τρόπο.
Χωρίς δεύτερη σκέψη, οι αθλητές του Ατρομήτου σήκωσαν το όχημα στα χέρια, απεγκλωβίζοντάς το μέσα σε λίγα λεπτά.
Η άμεση παρέμβαση των παικτών έδωσε λύση στο πρόβλημα, εισπράττοντας τα θερμά συγχαρητήρια και το χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.
Πηγή: Pelop_gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα