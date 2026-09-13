Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου που μπήκε ανάποδα στην παραλιακή στη Βούλα, δείτε το τρομακτικό βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Βούλα

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου που μπήκε ανάποδα στην παραλιακή στη Βούλα, δείτε το τρομακτικό βίντεο

Πρόκειται για 67χρονο - Το περιστατικό είχε σημειωθεί το βράδυ της περασμένης Δευτέρας

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου που μπήκε ανάποδα στην παραλιακή στη Βούλα, δείτε το τρομακτικό βίντεο
Έναν 67χρονο, ταυτοποίησαν οι Αρχές ως οδηγό του αυτοκινήτου που καταγράφηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στη Βούλα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας και καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται το αυτοκίνητο να κινείται ανάποδα στη λεωφόρο, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς.

Δείτε το βίντεο:

@takis_antoniou_

#viral #tiktokgreece #viralvideos #paraliaki

♬ πρωτότυπος ήχος - TTS 8S



Το βιντεοληπτικό υλικό εξετάστηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ, της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Έπειτα από προανακριτική έρευνα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 67χρονο ως τον οδηγό του οχήματος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Thema Insights

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».

Plastic Free Greece 2026: Μύκονος

Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης