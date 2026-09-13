Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
70 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε λέμβο νότια της Κρήτης
70 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε λέμβο νότια της Κρήτης
Τη λέμβο εντόπισε μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex – Τους περισυνέλεξε φορτηγό πλοίο με σημαία Πορτογαλίας
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση μεταφοράς 70 αλλοδαπών στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου, οι οποίοι εντοπίστηκαν το πρωί της Κυριακής να επιβαίνουν σε λέμβο ανοιχτά της νότιας Κρήτης.
H λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex στη θαλάσσια περιοχή περίπου 49 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), κινητοποιήθηκε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Πορτογαλίας, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή και των 70 επιβαινόντων.
Οι αλλοδαποί μεταφέρονται με το φορτηγό πλοίο προς τους Καλούς Λιμένες, όπου αναμένεται να αποβιβαστούν.
Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.
H λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex στη θαλάσσια περιοχή περίπου 49 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), κινητοποιήθηκε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Πορτογαλίας, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή και των 70 επιβαινόντων.
Οι αλλοδαποί μεταφέρονται με το φορτηγό πλοίο προς τους Καλούς Λιμένες, όπου αναμένεται να αποβιβαστούν.
Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.
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