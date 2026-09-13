Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες στην Χαλκιδική, ΙΧ εξετράπη της πορείας και βγήκε εκτός οδοστρώματος
Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες στην Χαλκιδική, ΙΧ εξετράπη της πορείας και βγήκε εκτός οδοστρώματος
Ο 25χρονος οδηγός του οχήματος και ο 26χρονος συνοδηγός τραυματίστηκαν ενώ για τον απεγκλωβισμό τους από το όχημα χρειάστηκε να στηθεί επιχείρηση από την Πυροσβεστική - Ο 26χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη και στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο 26χλμ της επαρχιακής οδού Μουδανιών- Σιθωνίας, στη Χαλκιδική, στις 4.40 τα ξημερώματα, με απολογισμό δύο τραυματίες.
Ένα ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος μαζί με συνεπιβάτη 26χρονο κατευθύνονταν προς Σιθωνία, όταν το αυτοκίνητο για λόγους που ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί, εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός οδοστρώματος.
Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν και οι δύο, ο 25χρονος πιο ελαφρά, ενώ ο 26χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη και στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, χρειάστηκε η συνδρομή πέντε πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό τους.
Ένα ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος μαζί με συνεπιβάτη 26χρονο κατευθύνονταν προς Σιθωνία, όταν το αυτοκίνητο για λόγους που ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί, εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός οδοστρώματος.
Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν και οι δύο, ο 25χρονος πιο ελαφρά, ενώ ο 26χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη και στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, χρειάστηκε η συνδρομή πέντε πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό τους.
2 άτομα #απεγκλωβίστηκαν από ΕΙΧ αυτοκίνητο και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 13, 2026
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