Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες στην Χαλκιδική, ΙΧ εξετράπη της πορείας και βγήκε εκτός οδοστρώματος
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Τροχαίο ατύχημα Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες στην Χαλκιδική, ΙΧ εξετράπη της πορείας και βγήκε εκτός οδοστρώματος

Ο 25χρονος οδηγός του οχήματος και ο 26χρονος συνοδηγός τραυματίστηκαν ενώ για τον απεγκλωβισμό τους από το όχημα χρειάστηκε να στηθεί επιχείρηση από την Πυροσβεστική - Ο 26χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη και στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες στην Χαλκιδική, ΙΧ εξετράπη της πορείας και βγήκε εκτός οδοστρώματος
Φανή Χαρίση
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο 26χλμ της επαρχιακής οδού Μουδανιών- Σιθωνίας, στη Χαλκιδική, στις 4.40 τα ξημερώματα, με απολογισμό δύο τραυματίες.

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος μαζί με συνεπιβάτη 26χρονο κατευθύνονταν προς Σιθωνία, όταν το αυτοκίνητο για λόγους που ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί, εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός οδοστρώματος.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν και οι δύο, ο 25χρονος πιο ελαφρά, ενώ ο 26χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη και στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, χρειάστηκε η συνδρομή πέντε πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό τους.

Φανή Χαρίση

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