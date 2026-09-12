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Σουδανός πήγε να το σκάσει για Ιταλία από την Πάτρα με ταξιδιωτικό έγγραφο άλλου, χτύπησε κόκκινο στην Interpol
Σουδανός πήγε να το σκάσει για Ιταλία από την Πάτρα με ταξιδιωτικό έγγραφο άλλου, χτύπησε κόκκινο στην Interpol
Συνελήφθη από το Λιμενικό
Στην Πάτρα στα χέρια των στελεχών του Λιμενικού έπεσε 20χρονος υπήκοος Σουδάν στο νότιο λιμάνι, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό την Ιταλία.
Συγκεκριμένα, το ταξιδιωτικό έγγραφο που επέδειξε ανήκε σε άλλο πρόσωπο, ενώ από τον έλεγχο προέκυψε ότι υπήρχε καταχώρηση ακόμη και στη βάση δεδομένων της Interpol.
Μάλιστα η σύλληψη έγινε σήμερα Σάββατο (11.9.2026), κατά τη διάρκεια ελέγχων πριν από τον απόπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου για την Ιταλία, αναφέρει το pelop.gr.
Ειδικότερα ο 20χρονος επέδειξε στους λιμενικούς ταξιδιωτικό έγγραφο άλλου προσώπου, επιχειρώντας, σύμφωνα με τις Αρχές, να εξέλθει παράνομα από τη χώρα.
Πλέον η υπόθεση πήρε μεγαλύτερη διάσταση όταν ακολούθησε έλεγχος στις βάσεις δεδομένων. Εκεί διαπιστώθηκε, για το συγκεκριμένο έγγραφο υπήρχαν πολλαπλές καταχωρήσεις: ως αντικείμενο που προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο σε ποινική διαδικασία, ως αντικείμενο προς κατάσχεση, αλλά και καταχώρηση στη βάση δεδομένων της INTERPOL. Ακολούθως το έγγραφο κατασχέθηκε, ενώ ο 20χρονος συνελήφθη.
Όπως προβλέπεται την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παράνομης εισόδου και εξόδου από τη χώρα.
Συγκεκριμένα, το ταξιδιωτικό έγγραφο που επέδειξε ανήκε σε άλλο πρόσωπο, ενώ από τον έλεγχο προέκυψε ότι υπήρχε καταχώρηση ακόμη και στη βάση δεδομένων της Interpol.
Μάλιστα η σύλληψη έγινε σήμερα Σάββατο (11.9.2026), κατά τη διάρκεια ελέγχων πριν από τον απόπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου για την Ιταλία, αναφέρει το pelop.gr.
Ειδικότερα ο 20χρονος επέδειξε στους λιμενικούς ταξιδιωτικό έγγραφο άλλου προσώπου, επιχειρώντας, σύμφωνα με τις Αρχές, να εξέλθει παράνομα από τη χώρα.
Πλέον η υπόθεση πήρε μεγαλύτερη διάσταση όταν ακολούθησε έλεγχος στις βάσεις δεδομένων. Εκεί διαπιστώθηκε, για το συγκεκριμένο έγγραφο υπήρχαν πολλαπλές καταχωρήσεις: ως αντικείμενο που προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο σε ποινική διαδικασία, ως αντικείμενο προς κατάσχεση, αλλά και καταχώρηση στη βάση δεδομένων της INTERPOL. Ακολούθως το έγγραφο κατασχέθηκε, ενώ ο 20χρονος συνελήφθη.
Όπως προβλέπεται την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παράνομης εισόδου και εξόδου από τη χώρα.
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