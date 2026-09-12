Συνελήφθη 43χρονος στη Ρόδο για διακίνηση ναρκωτικών, κατασχέθηκαν κοκαΐνη και κάνναβη
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη 43χρονος στη Ρόδο για διακίνηση ναρκωτικών, κατασχέθηκαν κοκαΐνη και κάνναβη

Κατασχέθηκαν επίσης δύο δίκυκλα και ένα αυτοκίνητο που

Συνελήφθη 43χρονος στη Ρόδο για διακίνηση ναρκωτικών, κατασχέθηκαν κοκαΐνη και κάνναβη
Ένας 43χρονος αλλοδαπός συνελήφθη χθες, 11 Σεπτεμβρίου, στη Ρόδο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων και επιτήρηση, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην κατοικία του, σε εγκαταλελειμμένο δίκυκλο και σε υπαίθριο χώρο που φέρεται να χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα». Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 150,6 γραμμάρια κοκαΐνης, χωρισμένα σε 31 συσκευασίες, 580 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 2.500 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Συνελήφθη 43χρονος στη Ρόδο για διακίνηση ναρκωτικών, κατασχέθηκαν κοκαΐνη και κάνναβη


Κατασχέθηκαν επίσης δύο δίκυκλα και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο που, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούσε ο 43χρονος.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ακόμη καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, με ποινή φυλάκισης ενός έτους και οκτώ μηνών για κλοπή από κοινού κατ' εξακολούθηση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης