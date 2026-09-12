Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Συνελήφθη 43χρονος στη Ρόδο για διακίνηση ναρκωτικών, κατασχέθηκαν κοκαΐνη και κάνναβη
Συνελήφθη 43χρονος στη Ρόδο για διακίνηση ναρκωτικών, κατασχέθηκαν κοκαΐνη και κάνναβη
Κατασχέθηκαν επίσης δύο δίκυκλα και ένα αυτοκίνητο που
Ένας 43χρονος αλλοδαπός συνελήφθη χθες, 11 Σεπτεμβρίου, στη Ρόδο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων και επιτήρηση, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην κατοικία του, σε εγκαταλελειμμένο δίκυκλο και σε υπαίθριο χώρο που φέρεται να χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα». Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 150,6 γραμμάρια κοκαΐνης, χωρισμένα σε 31 συσκευασίες, 580 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 2.500 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.
Κατασχέθηκαν επίσης δύο δίκυκλα και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο που, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούσε ο 43χρονος.
Σε βάρος του εκκρεμούσε ακόμη καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, με ποινή φυλάκισης ενός έτους και οκτώ μηνών για κλοπή από κοινού κατ' εξακολούθηση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων και επιτήρηση, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην κατοικία του, σε εγκαταλελειμμένο δίκυκλο και σε υπαίθριο χώρο που φέρεται να χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα». Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 150,6 γραμμάρια κοκαΐνης, χωρισμένα σε 31 συσκευασίες, 580 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 2.500 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.
Κατασχέθηκαν επίσης δύο δίκυκλα και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο που, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούσε ο 43χρονος.
Σε βάρος του εκκρεμούσε ακόμη καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, με ποινή φυλάκισης ενός έτους και οκτώ μηνών για κλοπή από κοινού κατ' εξακολούθηση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα