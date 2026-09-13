Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Φθινοπωρινός σήμερα ο καιρός με αισθητή πτώση της θερμοκρασίες - Πού θα βρέξει
Φθινοπωρινός σήμερα ο καιρός με αισθητή πτώση της θερμοκρασίες - Πού θα βρέξει
Έως 33 βαθμούς ο υδράργυρος- Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα παραμείνουν σχετικά αυξημένες, παρά τη στροφή των ανέμων σε βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις
Πιο φθινοπωρινό γίνεται από σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, το σκηνικό του καιρού, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοανατολικά, υποχώρηση της θερμοκρασίας και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο.
Τα σημαντικότερα φαινόμενα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου προβλέπονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται μετά το μεσημέρι.
Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν επίσης κατά τόπους στη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες και σε άλλα ηπειρωτικά τμήματα. Στα δυτικά ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί από αργά το απόγευμα.
Παράλληλα, οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα παραμείνουν σχετικά αυξημένες, παρά τη στροφή των ανέμων σε βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις.
Στη Θεσσαλία αναμένονται μέγιστες θερμοκρασίες 31-33 βαθμών, στην Ήπειρο 29-31 και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα έως 31-33 βαθμούς.
Στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη η θερμοκρασία θα κινηθεί έως τους 29-32 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μπορεί τοπικά να φτάσει τους 34 βαθμούς.
Στο Βορειοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως τις πρώτες ώρες της ημέρας, ωστόσο ο καιρός θα παρουσιάσει γρήγορη βελτίωση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί περίπου από 20 έως 30 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.
Η μεταβολή αυτή σηματοδοτεί μια πρώτη πιο αισθητή υποχώρηση του παρατεταμένου καλοκαιρινού σκηνικού, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει νέα μικρή πτώση τη Δευτέρα και τις τοπικές βροχές να επιμένουν κυρίως στα ανατολικά της χώρας.
Τα σημαντικότερα φαινόμενα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου προβλέπονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται μετά το μεσημέρι.
Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν επίσης κατά τόπους στη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες και σε άλλα ηπειρωτικά τμήματα. Στα δυτικά ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί από αργά το απόγευμα.
Παράλληλα, οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα παραμείνουν σχετικά αυξημένες, παρά τη στροφή των ανέμων σε βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις.
Πέφτει η θερμοκρασία – Πού θα φτάσει τους 33-34 βαθμούςΗ θερμοκρασία υποχωρεί σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, περισσότερο στα βόρεια. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 26-27 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη έως τους 31.
Στη Θεσσαλία αναμένονται μέγιστες θερμοκρασίες 31-33 βαθμών, στην Ήπειρο 29-31 και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα έως 31-33 βαθμούς.
Στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη η θερμοκρασία θα κινηθεί έως τους 29-32 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μπορεί τοπικά να φτάσει τους 34 βαθμούς.
Έως 6 μποφόρ οι άνεμοι στο ΑιγαίοΟι άνεμοι θα ενισχυθούν, με τις βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις να επικρατούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
Στο Βορειοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ.
Η εικόνα σε Αττική και ΘεσσαλονίκηΣτην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας να φτάνει περίπου τους 31-32 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι έως 4 μποφόρ και στα δυτικά δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως τις πρώτες ώρες της ημέρας, ωστόσο ο καιρός θα παρουσιάσει γρήγορη βελτίωση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί περίπου από 20 έως 30 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.
Η μεταβολή αυτή σηματοδοτεί μια πρώτη πιο αισθητή υποχώρηση του παρατεταμένου καλοκαιρινού σκηνικού, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει νέα μικρή πτώση τη Δευτέρα και τις τοπικές βροχές να επιμένουν κυρίως στα ανατολικά της χώρας.
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