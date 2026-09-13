Νεκρός 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας από τροχαίο στο Ηράκλειο, τραυματίστηκε και η δίδυμη αδερφή του
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Ηράκλειο Κρήτη

Νεκρός 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας από τροχαίο στο Ηράκλειο, τραυματίστηκε και η δίδυμη αδερφή του

Η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν τα δύο αδέρφια, εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα ενώ στη συνέχεια ανετράπη

Νεκρός 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας από τροχαίο στο Ηράκλειο, τραυματίστηκε και η δίδυμη αδερφή του
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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στον δρόμο από τα Μάταλα προς τις Μοίρες στο Ηράκλειο της Κρήτης, με έναν 22χρονο οδηγό μοτοσικλέτας από την Γερμανία, να χάνει τη ζωή του και τη δίδυμη αδελφή του, που ήταν, να βγαίνει σώα από το τροχαίο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, όταν η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν τα δύο αδέρφια, εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα ενώ στη συνέχεια ανετράπη.

Ο 22χρονος οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Η δίδυμη αδελφή του , σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε ελαφρά και δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.

Πηγή: flashnews
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