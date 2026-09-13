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Η ζωή τους έγινε τηλεοπτική σειρά για 62 χρόνια: Τα παιδιά του «Seven Up!» αποχαιρετούν το κοινό στα 70 τους
Η ζωή τους έγινε τηλεοπτική σειρά για 62 χρόνια: Τα παιδιά του «Seven Up!» αποχαιρετούν το κοινό στα 70 τους
Το 1964 ήταν 14 επτάχρονα παιδιά από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις της Βρετανίας – Οι κάμερες επέστρεφαν κάθε επτά χρόνια και κατέγραφαν ολόκληρη τη ζωή τους – Τώρα το ιστορικό τηλεοπτικό πείραμα ολοκληρώνεται με το «70 Up»
Ήταν μόλις επτά ετών όταν το 1964 κάθισαν για πρώτη φορά απέναντι από μια τηλεοπτική κάμερα και μίλησαν για το σχολείο, την οικογένεια και το πώς φαντάζονταν τη ζωή τους. Εξήντα δύο χρόνια αργότερα, τα παιδιά του θρυλικού «Seven Up!» έχουν φτάσει στα 70 και επιστρέφουν για μία τελευταία φορά, κλείνοντας ένα από τα πιο φιλόδοξα και συγκινητικά τηλεοπτικά πειράματα όλων των εποχών. «Δώσε μου ένα παιδί μέχρι τα επτά του χρόνια και θα σου δείξω τον άνθρωπο».
Πάνω σε αυτή τη γνωστή ρήση των Ιησουιτών στηρίχθηκε ένα τηλεοπτικό πείραμα που κανείς το 1964 δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα διαρκούσε περισσότερο από έξι δεκαετίες.
Δεκατέσσερα παιδιά, δέκα αγόρια και τέσσερα κορίτσια, επιλέχθηκαν από εντελώς διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα της Βρετανίας. Παιδιά εύπορων οικογενειών και ακριβών σχολείων βρέθηκαν δίπλα σε παιδιά από εργατικές γειτονιές και ιδρύματα. Στόχος ήταν να εξεταστεί κατά πόσο η κοινωνική τάξη μέσα στην οποία γεννιέται κάποιος καθορίζει τελικά και την υπόλοιπη ζωή του.
Το «Seven Up!» προοριζόταν αρχικά για μία μόνο προβολή στο «World in Action» της Granada Television. Την πρώτη ταινία σκηνοθέτησε ο Πολ Άλμοντ, ενώ στην ομάδα βρισκόταν ως νεαρός ερευνητής ο Μάικλ Άπτεντ. Εκείνος ήταν που συνέλαβε την ιδέα να επιστρέφουν οι κάμερες στα ίδια παιδιά ανά επτά χρόνια. Έτσι γεννήθηκαν τα «14 Up», «21 Up», «28 Up» και όλες οι επόμενες συνέχειες μέχρι το «63 Up» του 2019.
Τώρα ήρθε η ώρα για το «70 Up: The Final Chapter». Τα δύο 90λεπτα επεισόδια θα προβληθούν από το ITV και το ITVX στις 15 και 22 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνοντας οριστικά μια τηλεοπτική διαδρομή 62 ετών.
Έβλεπε τα παιδιά να μεγαλώνουν, να ερωτεύονται, να παντρεύονται και να χωρίζουν, να αποκτούν παιδιά και εγγόνια, να αλλάζουν δουλειές, να πετυχαίνουν ή να αποτυγχάνουν, να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, ασθένειες και απώλειες.
Και αρκετές φορές η ζωή ακολούθησε εντελώς διαφορετική πορεία από εκείνη που είχαν φανταστεί όταν ήταν επτά ετών.
Ο Τόνι Γουόκερ, το ζωηρό παιδί από το εργατικό ανατολικό Λονδίνο, ονειρευόταν να γίνει τζόκεϊ. Πράγματι ανέβηκε σε άλογα και πήρε μέρος σε αγώνες, αλλά τελικά εγκατέλειψε την προσπάθεια και έγινε οδηγός ταξί στο Λονδίνο, ενώ εμφανίστηκε περιστασιακά και ως ηθοποιός.
Πάνω σε αυτή τη γνωστή ρήση των Ιησουιτών στηρίχθηκε ένα τηλεοπτικό πείραμα που κανείς το 1964 δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα διαρκούσε περισσότερο από έξι δεκαετίες.
Δεκατέσσερα παιδιά, δέκα αγόρια και τέσσερα κορίτσια, επιλέχθηκαν από εντελώς διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα της Βρετανίας. Παιδιά εύπορων οικογενειών και ακριβών σχολείων βρέθηκαν δίπλα σε παιδιά από εργατικές γειτονιές και ιδρύματα. Στόχος ήταν να εξεταστεί κατά πόσο η κοινωνική τάξη μέσα στην οποία γεννιέται κάποιος καθορίζει τελικά και την υπόλοιπη ζωή του.
The Seven Up kids at 70! What's become of the children we met 62 years ago as trail-blazing series finally comes to an end https://t.co/iAYo0oaI4B— Daily Mail (@DailyMail) September 13, 2026
Τώρα ήρθε η ώρα για το «70 Up: The Final Chapter». Τα δύο 90λεπτα επεισόδια θα προβληθούν από το ITV και το ITVX στις 15 και 22 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνοντας οριστικά μια τηλεοπτική διαδρομή 62 ετών.
Από παιδιά με όνειρα σε ανθρώπους με ολόκληρες ζωές πίσω τουςΤο ιδιαίτερο στοιχείο του «Up» ήταν ότι το κοινό δεν παρακολουθούσε ηθοποιούς ή διάσημους, αλλά συνηθισμένους ανθρώπους.
Έβλεπε τα παιδιά να μεγαλώνουν, να ερωτεύονται, να παντρεύονται και να χωρίζουν, να αποκτούν παιδιά και εγγόνια, να αλλάζουν δουλειές, να πετυχαίνουν ή να αποτυγχάνουν, να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, ασθένειες και απώλειες.
Και αρκετές φορές η ζωή ακολούθησε εντελώς διαφορετική πορεία από εκείνη που είχαν φανταστεί όταν ήταν επτά ετών.
Ο Τόνι Γουόκερ, το ζωηρό παιδί από το εργατικό ανατολικό Λονδίνο, ονειρευόταν να γίνει τζόκεϊ. Πράγματι ανέβηκε σε άλογα και πήρε μέρος σε αγώνες, αλλά τελικά εγκατέλειψε την προσπάθεια και έγινε οδηγός ταξί στο Λονδίνο, ενώ εμφανίστηκε περιστασιακά και ως ηθοποιός.
Ο Άντριου Μπράκφιλντ, αντίθετα, ήταν από τα παιδιά των οποίων η ζωή ακολούθησε αρκετά πιστά την πορεία που προοιωνιζόταν το κοινωνικό τους περιβάλλον. Σπούδασε στο Κέμπριτζ και έκανε επιτυχημένη καριέρα ως δικηγόρος, φτάνοντας να γίνει εταίρος στη Linklaters.
Ο Μπρους Μπάλντεν, μαθητής οικοτροφείου όταν πρωτοεμφανίστηκε στη σειρά, ήταν το παιδί που ήθελε πάνω απ' όλα να δει τον πατέρα του, ο οποίος υπηρετούσε ως στρατιωτικός στη Νότια Ροδεσία, τη σημερινή Ζιμπάμπουε. Έγινε εκπαιδευτικός και σήμερα, συνταξιούχος πλέον, ζει στο Μπέργουικ-απόν-Τουίντ, τραγουδά στην εκκλησιαστική χορωδία και προσφέρει εθελοντικά στην τοπική υπηρεσία διάσωσης.
Στο «70 Up» διαβάζει μάλιστα ένα ποίημα που είχε γράψει ο πατέρας του και ανακαλύπτει, δεκαετίες αργότερα, ότι εκείνος τον νοσταλγούσε όσο τον νοσταλγούσε και ο επτάχρονος Μπρους.
Ο Σάιμον Μπάστερφιλντ, ο οποίος μεγάλωσε σε ίδρυμα της Barnardo's, δημιούργησε αργότερα τη δική του οικογένεια και αφιέρωσε μεγάλο κομμάτι της ζωής του στην αναδοχή παιδιών. Σύμφωνα με τις νεότερες παρουσιάσεις της σειράς, ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν προσφέρει ανάδοχη φροντίδα σε περισσότερα από 120 παιδιά.
Ο Πολ Κλίγκερμαν, που επίσης μεγάλωσε σε ίδρυμα, μετανάστευσε στην Αυστραλία και έφτιαξε εκεί τη ζωή και την οικογένειά του.
Ο Πίτερ Ντέιβις, που ως παιδί ονειρευόταν το Διάστημα, έγινε αρχικά εκπαιδευτικός και στη συνέχεια δικηγόρος, ενώ ασχολήθηκε παράλληλα με τη μουσική και τη συγγραφή. Για αρκετά χρόνια είχε αρνηθεί να συμμετάσχει στη σειρά, προτού επιστρέψει στο «56 Up».
Από τα 14 παιδιά του 1964, δύο δεν βρίσκονται πια στη ζωή. Η Λιν Τζόνσον, η οποία είχε εργαστεί ως παιδική βιβλιοθηκονόμος, πέθανε το 2013.
Ο Νικ Χίτσον, γιος αγροτικής οικογένειας από το Γιορκσάιρ, ακολούθησε μια εντυπωσιακή επιστημονική διαδρομή, έγινε πυρηνικός φυσικός και εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέθανε από καρκίνο του λαιμού το 2023. Είχε όμως ζητήσει να δώσει μία τελευταία συνέντευξη για το «70 Up» λίγο πριν από τον θάνατό του και το υλικό αυτό περιλαμβάνεται στο φινάλε.
Το τελευταίο κεφάλαιο κρύβει και μία μεγάλη επιστροφή. Ο Τσαρλς Φερνό, ο οποίος είχε εγκαταλείψει τη σειρά μετά το «21 Up» το 1977 και στη συνέχεια έκανε καριέρα ως τηλεοπτικός παραγωγός και δημιουργός ντοκιμαντέρ, δέχθηκε σχεδόν μισό αιώνα αργότερα να εμφανιστεί ξανά.
Επιστρέφει επίσης η Σούζι Λασκ, η οποία προερχόταν από εύπορη οικογένεια, εγκατέλειψε το σχολείο στα 16 και αργότερα εργάστηκε ως σύμβουλος πένθους. Είχε επιλέξει να μην εμφανιστεί στο «63 Up», όμως συμμετέχει στο μεγάλο φινάλε.
Η τελευταία ταινία έχει και μία ακόμη μεγάλη απουσία.
Ο Μάικλ Άπτεντ, ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με τη σειρά και επέστρεφε επί δεκαετίες για να συναντήσει τους πρωταγωνιστές της, πέθανε το 2021 σε ηλικία 79 ετών.
Τη σκηνοθεσία του «70 Up» ανέλαβε ο βραβευμένος με Όσκαρ Ασίφ Καπάντια, δημιουργός των ντοκιμαντέρ «Amy», «Senna» και «Diego Maradona». Οι ίδιοι οι συμμετέχοντες περιγράφουν την αλλαγή ως μια ανανέωση της σειράς, με διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και νέες ερωτήσεις.
Ήταν τελικά ο επτάχρονος το πρόσωπο που θα γίνονταν; Αυτό είναι και το ερώτημα που ακολουθεί το «Up» από την πρώτη ημέρα.
Ο Μπρους βλέπει ακόμη κάτι από τον επτάχρονο εαυτό του στον άνθρωπο που είναι σήμερα. Τον περιγράφει σαν ένα «χαμένο παιδί» που θα ήθελε τώρα να καθησυχάσει και να του πει ότι η ζωή, παρά τις δυσκολίες, θα εξελιχθεί καλά.
Ο Πίτερ διαφωνεί περισσότερο με την αρχική θεωρία. Αναγνωρίζει έναν πυρήνα του χαρακτήρα του στο παιδί που ήταν, αλλά θεωρεί ότι όσα συνέβησαν στη διάρκεια μιας ολόκληρης ζωής τον άλλαξαν βαθιά.
Και ίσως εκεί βρίσκεται τελικά η αξία του «Seven Up!». Δεν κατάφερε να αποδείξει ότι η μοίρα ενός ανθρώπου είναι γραμμένη στα επτά του χρόνια. Κατάφερε όμως κάτι πολύ πιο σπάνιο: να καταγράψει, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, πώς ένας άνθρωπος γίνεται αυτό που είναι.
Από το ασπρόμαυρο 1964 μέχρι το 2026, οι ρυτίδες, οι γάμοι, οι χωρισμοί, οι καριέρες, οι αποτυχίες, τα παιδιά, τα εγγόνια και οι απώλειες των πρωταγωνιστών δημιούργησαν παράλληλα και ένα μοναδικό χρονικό της ίδιας της Βρετανίας.
Και στα 70 τους πλέον, τα παιδιά που η τηλεόραση γνώρισε όταν ήταν επτά αποχαιρετούν για τελευταία φορά την κάμερα.
πηγή: dailymail
Ο Μπρους Μπάλντεν, μαθητής οικοτροφείου όταν πρωτοεμφανίστηκε στη σειρά, ήταν το παιδί που ήθελε πάνω απ' όλα να δει τον πατέρα του, ο οποίος υπηρετούσε ως στρατιωτικός στη Νότια Ροδεσία, τη σημερινή Ζιμπάμπουε. Έγινε εκπαιδευτικός και σήμερα, συνταξιούχος πλέον, ζει στο Μπέργουικ-απόν-Τουίντ, τραγουδά στην εκκλησιαστική χορωδία και προσφέρει εθελοντικά στην τοπική υπηρεσία διάσωσης.
Στο «70 Up» διαβάζει μάλιστα ένα ποίημα που είχε γράψει ο πατέρας του και ανακαλύπτει, δεκαετίες αργότερα, ότι εκείνος τον νοσταλγούσε όσο τον νοσταλγούσε και ο επτάχρονος Μπρους.
Ο Νιλ, από άστεγος στην πολιτική και την ΕκκλησίαΊσως καμία ιστορία της σειράς δεν είχε τόσες ανατροπές όσο εκείνη του Νιλ Χιουζ. Στα επτά του ήθελε να γίνει αστροναύτης. Αργότερα αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και για ένα διάστημα βρέθηκε άστεγος. Στη συνέχεια κατάφερε να ξαναχτίσει τη ζωή του, έγινε σύμβουλος, λαϊκός ιεροκήρυκας και ασχολήθηκε με την τοπική πολιτική.
Ο Σάιμον Μπάστερφιλντ, ο οποίος μεγάλωσε σε ίδρυμα της Barnardo's, δημιούργησε αργότερα τη δική του οικογένεια και αφιέρωσε μεγάλο κομμάτι της ζωής του στην αναδοχή παιδιών. Σύμφωνα με τις νεότερες παρουσιάσεις της σειράς, ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν προσφέρει ανάδοχη φροντίδα σε περισσότερα από 120 παιδιά.
Ο Πολ Κλίγκερμαν, που επίσης μεγάλωσε σε ίδρυμα, μετανάστευσε στην Αυστραλία και έφτιαξε εκεί τη ζωή και την οικογένειά του.
Ο Πίτερ Ντέιβις, που ως παιδί ονειρευόταν το Διάστημα, έγινε αρχικά εκπαιδευτικός και στη συνέχεια δικηγόρος, ενώ ασχολήθηκε παράλληλα με τη μουσική και τη συγγραφή. Για αρκετά χρόνια είχε αρνηθεί να συμμετάσχει στη σειρά, προτού επιστρέψει στο «56 Up».
Εκείνοι που έφυγαν και εκείνοι που επιστρέφουν
Από τα 14 παιδιά του 1964, δύο δεν βρίσκονται πια στη ζωή. Η Λιν Τζόνσον, η οποία είχε εργαστεί ως παιδική βιβλιοθηκονόμος, πέθανε το 2013.
Ο Νικ Χίτσον, γιος αγροτικής οικογένειας από το Γιορκσάιρ, ακολούθησε μια εντυπωσιακή επιστημονική διαδρομή, έγινε πυρηνικός φυσικός και εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέθανε από καρκίνο του λαιμού το 2023. Είχε όμως ζητήσει να δώσει μία τελευταία συνέντευξη για το «70 Up» λίγο πριν από τον θάνατό του και το υλικό αυτό περιλαμβάνεται στο φινάλε.
Το τελευταίο κεφάλαιο κρύβει και μία μεγάλη επιστροφή. Ο Τσαρλς Φερνό, ο οποίος είχε εγκαταλείψει τη σειρά μετά το «21 Up» το 1977 και στη συνέχεια έκανε καριέρα ως τηλεοπτικός παραγωγός και δημιουργός ντοκιμαντέρ, δέχθηκε σχεδόν μισό αιώνα αργότερα να εμφανιστεί ξανά.
Επιστρέφει επίσης η Σούζι Λασκ, η οποία προερχόταν από εύπορη οικογένεια, εγκατέλειψε το σχολείο στα 16 και αργότερα εργάστηκε ως σύμβουλος πένθους. Είχε επιλέξει να μην εμφανιστεί στο «63 Up», όμως συμμετέχει στο μεγάλο φινάλε.
Χωρίς τον Μάικλ Άπτεντ για πρώτη φορά
Η τελευταία ταινία έχει και μία ακόμη μεγάλη απουσία.
Ο Μάικλ Άπτεντ, ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με τη σειρά και επέστρεφε επί δεκαετίες για να συναντήσει τους πρωταγωνιστές της, πέθανε το 2021 σε ηλικία 79 ετών.
Τη σκηνοθεσία του «70 Up» ανέλαβε ο βραβευμένος με Όσκαρ Ασίφ Καπάντια, δημιουργός των ντοκιμαντέρ «Amy», «Senna» και «Diego Maradona». Οι ίδιοι οι συμμετέχοντες περιγράφουν την αλλαγή ως μια ανανέωση της σειράς, με διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και νέες ερωτήσεις.
Ήταν τελικά ο επτάχρονος το πρόσωπο που θα γίνονταν; Αυτό είναι και το ερώτημα που ακολουθεί το «Up» από την πρώτη ημέρα.
Ο Μπρους βλέπει ακόμη κάτι από τον επτάχρονο εαυτό του στον άνθρωπο που είναι σήμερα. Τον περιγράφει σαν ένα «χαμένο παιδί» που θα ήθελε τώρα να καθησυχάσει και να του πει ότι η ζωή, παρά τις δυσκολίες, θα εξελιχθεί καλά.
Ο Πίτερ διαφωνεί περισσότερο με την αρχική θεωρία. Αναγνωρίζει έναν πυρήνα του χαρακτήρα του στο παιδί που ήταν, αλλά θεωρεί ότι όσα συνέβησαν στη διάρκεια μιας ολόκληρης ζωής τον άλλαξαν βαθιά.
Και ίσως εκεί βρίσκεται τελικά η αξία του «Seven Up!». Δεν κατάφερε να αποδείξει ότι η μοίρα ενός ανθρώπου είναι γραμμένη στα επτά του χρόνια. Κατάφερε όμως κάτι πολύ πιο σπάνιο: να καταγράψει, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, πώς ένας άνθρωπος γίνεται αυτό που είναι.
Από το ασπρόμαυρο 1964 μέχρι το 2026, οι ρυτίδες, οι γάμοι, οι χωρισμοί, οι καριέρες, οι αποτυχίες, τα παιδιά, τα εγγόνια και οι απώλειες των πρωταγωνιστών δημιούργησαν παράλληλα και ένα μοναδικό χρονικό της ίδιας της Βρετανίας.
Και στα 70 τους πλέον, τα παιδιά που η τηλεόραση γνώρισε όταν ήταν επτά αποχαιρετούν για τελευταία φορά την κάμερα.
πηγή: dailymail
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