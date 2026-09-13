Η ζωή τους έγινε τηλεοπτική σειρά για 62 χρόνια: Τα παιδιά του «Seven Up!» αποχαιρετούν το κοινό στα 70 τους

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Από παιδιά με όνειρα σε ανθρώπους με ολόκληρες ζωές πίσω τους

Ήταν μόλις επτά ετών όταν το 1964 κάθισαν για πρώτη φορά απέναντι από μια τηλεοπτική κάμερα και μίλησαν για το σχολείο, την οικογένεια και το πώς φαντάζονταν τη ζωή τους. Εξήντα δύο χρόνια αργότερα, τα παιδιά του θρυλικού «Seven Up!» έχουν φτάσει στα 70 και επιστρέφουν για μία τελευταία φορά, κλείνοντας ένα από τα πιο φιλόδοξα και συγκινητικά τηλεοπτικά πειράματα όλων των εποχών. «Δώσε μου ένα παιδί μέχρι τα επτά του χρόνια και θα σου δείξω τον άνθρωπο».Πάνω σε αυτή τη γνωστή ρήση των Ιησουιτών στηρίχθηκε ένα τηλεοπτικό πείραμα που κανείς το 1964 δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα διαρκούσε περισσότερο από έξι δεκαετίες.Δεκατέσσερα παιδιά, δέκα αγόρια και τέσσερα κορίτσια, επιλέχθηκαν από εντελώς διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα της Βρετανίας. Παιδιά εύπορων οικογενειών και ακριβών σχολείων βρέθηκαν δίπλα σε παιδιά από εργατικές γειτονιές και ιδρύματα. Στόχος ήταν να εξεταστεί κατά πόσο η κοινωνική τάξη μέσα στην οποία γεννιέται κάποιος καθορίζει τελικά και την υπόλοιπη ζωή του.Το «Seven Up!» προοριζόταν αρχικά για μία μόνο προβολή στο «World in Action» της Granada Television. Την πρώτη ταινία σκηνοθέτησε οενώ στην ομάδα βρισκόταν ως νεαρός ερευνητής οΕκείνος ήταν που συνέλαβε την ιδέα να επιστρέφουν οι κάμερες στα ίδια παιδιά ανά επτά χρόνια. Έτσι γεννήθηκαν τα «14 Up», «21 Up», «28 Up» και όλες οι επόμενες συνέχειες μέχρι το «63 Up» του 2019.Τώρα ήρθε η ώρα για το «70 Up: The Final Chapter». Τα δύο 90λεπτα επεισόδια θα προβληθούν από το ITV και το ITVX στις 15 και 22 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνοντας οριστικά μια τηλεοπτική διαδρομή 62 ετών.Το ιδιαίτερο στοιχείο του «Up» ήταν ότι το κοινό δεν παρακολουθούσε ηθοποιούς ή διάσημους, αλλά συνηθισμένους ανθρώπους.Έβλεπε τα παιδιά να μεγαλώνουν, να ερωτεύονται, να παντρεύονται και να χωρίζουν, να αποκτούν παιδιά και εγγόνια, να αλλάζουν δουλειές, να πετυχαίνουν ή να αποτυγχάνουν, να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, ασθένειες και απώλειες.Και αρκετές φορές η ζωή ακολούθησε εντελώς διαφορετική πορεία από εκείνη που είχαν φανταστεί όταν ήταν επτά ετών.το ζωηρό παιδί από το εργατικό ανατολικό Λονδίνο, ονειρευόταν να γίνει τζόκεϊ. Πράγματι ανέβηκε σε άλογα και πήρε μέρος σε αγώνες, αλλά τελικά εγκατέλειψε την προσπάθεια και έγινε οδηγός ταξί στο Λονδίνο, ενώ εμφανίστηκε περιστασιακά και ως ηθοποιός.