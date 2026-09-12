Βίντεο: Οδηγός το βράδυ στη Συγγρού με πάνω από 200 χλμ./ώρα - Τι ποινές αντιμετωπίζει
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Οδηγός το βράδυ στη Συγγρού με πάνω από 200 χλμ./ώρα - Τι ποινές αντιμετωπίζει

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει καταγραφεί στη Λεωφόρο Συγγρού.

Βίντεο: Οδηγός το βράδυ στη Συγγρού με πάνω από 200 χλμ./ώρα - Τι ποινές αντιμετωπίζει

Στο video εμφανίζεται αυτοκίνητο να κινείται στο ρεύμα ανόδου με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα, η οποία σύμφωνα με την ανάρτηση ξεπερνά τα 200 χλμ./ώρα, όταν στο συγκεκριμένο τμήμα της Συγγρού το ανώτατο όριο είναι 90 χλμ./ώρα. Πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρουν επίσης ότι το επίμαχο βίντεο προέρχεται από ανάρτηση στο TikTok.

Στην περιγραφή γίνεται αναφορά σε ταχύτητα 58 μέτρων ανά δευτερόλεπτο. Εφόσον αυτή η μέτρηση είναι σωστή, αντιστοιχεί σε 208,8 χλμ./ώρα. Η αναφορά σε 201,6 χλμ./ώρα που έχει αναπαραχθεί σε ορισμένα δημοσιεύματα δεν προκύπτει από μετατροπή των 58 m/s.

Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για ταχύτητα υπερδιπλάσια του ορίου και, αν επιβεβαιωθεί επισήμως, όχι για μία συνηθισμένη παράβαση ταχύτητας.



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