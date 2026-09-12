Το έργο της ΕΕΑΑ για το 2025 και η σημασία του για τη μετάβαση της χώρας σε ένα βιώσιμο μέλλον
Βίντεο: Οδηγός το βράδυ στη Συγγρού με πάνω από 200 χλμ./ώρα - Τι ποινές αντιμετωπίζει
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει καταγραφεί στη Λεωφόρο Συγγρού.
Στο video εμφανίζεται αυτοκίνητο να κινείται στο ρεύμα ανόδου με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα, η οποία σύμφωνα με την ανάρτηση ξεπερνά τα 200 χλμ./ώρα, όταν στο συγκεκριμένο τμήμα της Συγγρού το ανώτατο όριο είναι 90 χλμ./ώρα. Πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρουν επίσης ότι το επίμαχο βίντεο προέρχεται από ανάρτηση στο TikTok.
Στην περιγραφή γίνεται αναφορά σε ταχύτητα 58 μέτρων ανά δευτερόλεπτο. Εφόσον αυτή η μέτρηση είναι σωστή, αντιστοιχεί σε 208,8 χλμ./ώρα. Η αναφορά σε 201,6 χλμ./ώρα που έχει αναπαραχθεί σε ορισμένα δημοσιεύματα δεν προκύπτει από μετατροπή των 58 m/s.
Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για ταχύτητα υπερδιπλάσια του ορίου και, αν επιβεβαιωθεί επισήμως, όχι για μία συνηθισμένη παράβαση ταχύτητας.
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