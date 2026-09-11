Εφιάλτης για μητέρα στη Σύρο, καταγγέλλει ότι ομάδα εφήβων την απείλησε μπροστά στο παιδί της, αναγκάστηκε να τραπεί σε φυγή

Σύμφωνα με το CycladesLive, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί, μετά το τέλος του αγιασμού των σχολείων, όταν η καταγγέλλουσα βρέθηκε σε πλατεία μαζί με τον γιο της, τον 5χρονο ανιψιό της και δύο ακόμη συμμαθητές τους