Δύο εμπλοκές με οπλισμένα F-16 πάνω από το Αιγαίο και 10 παραβιάσεις του εναέριου χώρου
ΕΛΛΑΔΑ
Τουρκικές παραβιάσεις FIR Αθηνών

Δύο εμπλοκές με οπλισμένα F-16 πάνω από το Αιγαίο και 10 παραβιάσεις του εναέριου χώρου

Οπλισμένα ήταν τέσσερα από τα έξι τουρκικά μαχητικά που πέταξαν πάνω από το Αρχιπέλαγος

Δύο εμπλοκές με οπλισμένα F-16 πάνω από το Αιγαίο και 10 παραβιάσεις του εναέριου χώρου
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Κλιμακώνει τις προκλήσεις της η Άγκυρα πάνα από το Αιγαίο. Την Παρασκευή η τουρκική πολεμική αεροπορία προχώρησε σε 10 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου  και δέκα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Πάνω από το Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο πέταξαν συνολικά εννέα αεροσκάφη:  έξι μαχητικά F-16, εκ των οποία τα 4 ήταν οπλισμένα, και 3 μη επανδρωμένα UAV. 

Σε δύο περιπτώσεις η παράνομη δραστηριότητα των τουρκικών αεροσκαφών εξελίχθηκε σε εμπλοκή με ελληνικά αεροσκάφη εμπλοκής. Να σημειωθεί ότι όλες οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου έγιναν από τα τουρκικά F-16. 

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ,  τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
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