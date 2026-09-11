Καταγγελίες γονέων για την αιφνίδια μετεγκατάσταση σχολείων στους Αγίους Αναργύρους

Περιορισμένη δυναμικότητα και εκπαιδευτικές δυνατότητες

Τι ζητούν από τον Δήμο

Ζητούν συνάντηση πριν από την έναρξη των μαθημάτων

Τι λέει ο Δήμος

«Αν και είμαστε Πρότυπο σχολείο με πλήθος διακρίσεων σε διαγωνισμούς, είμαστε το μοναδικό Πρότυπο Γυμνάσιο χωρίς δικό του κτήριο», αρχίζει να λέει γονέας στο protothema.gr, για να προσθέσει: «Στην πραγματικότητα, συστεγαζόμαστε με το 1ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, το οποίο είναι και Γυμνάσιο υποδοχής- ένταξης παραβατικών μαθητών – φανταστείτε, δηλαδή, το σεβασμό που δείχνει ο Δήμος, διαθέτοντας ενιαίο προαύλιο και στα 2 Γυμνάσια.Όπως προκύπτει, ο Δήμος αδιαφορεί παντελώς. Ο Σύλλογος μας έχει πραγματοποιήσει πληθώρα δράσεων για το κτήριο όπως η εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλες τις τάξεις του κτηρίου. Δυστυχώς αφού τα περισσότερα παιδιά δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου, ο Δήμαρχος δεν ενδιαφέρεται για να βρεθεί λύση στο στεγαστικό μας πρόβλημα. Μας εμπαίζουν με τον γνωστό ελληνικό τρόπο αποφυγής επιρρίπτοντας ευθύνες σε δευτεροβάθμια, έλλειψη χώρων κλπ. Σε μια χώρα με υπογεννητικότητα και με κτήρια, που σε λίγο θα είναι άδεια δεν μπορεί να βρεθεί χώρος για το Πρότυπο μας», υπογραμμίζει.Ο Σύλλογος συνδέει το στεγαστικό πρόβλημα και με τη δυνατότητα ανάπτυξης του σχολείου. Όπως αναφέρει στην καταγγελία του, σήμερα στο Πρότυπο Γυμνάσιο φοιτούν μαθητές σε περιορισμένο αριθμό, με 52 μαθητές να εισάγονται, ενώ υπηρετούν 13 εκπαιδευτικοί.Οι γονείς υποστηρίζουν ότι, εφόσον υπήρχε η απαιτούμενη κηιριακή υποδομή, με τουλάχιστον τρεις επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια, θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά τόσο η εκπαιδευτική δυναμικότητα όσο και ο αριθμός των εκπαιδευτικών. Όπως τονίζουν στο protothema.gr, «η έλλειψη χώρου (αιθουσών), ακόμα και στο προβληματικό υπάρχον κτήριο, είχε ως αποτέλεσμα ο αριθμός των διδασκόντων να μην είναι αρκετός προκειμένου να συμμετάσχουμε σε όλες τις δράσεις των Ομίλων μας, μιας και δεν υπάρχουν αρκετοί καθηγητές να καλύψουν τα κενά που θα δημιουργηθούν από τους συνάδελφους τους που θα κατεβαίνουν σε διαγωνισμούς. Το πρόβλημα θα λυνόταν αν είχαμε μόλις μια τάξη περισσότερη σε κάθε έτος. Αλλά για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε 3 αίθουσες - δηλαδή με 3 περισσότερες αίθουσες, θα είχαμε διπλάσιους καθηγητές. Αντί γι’αυτό, το κτήριο κρίθηκε ακατάλληλο. Δηλαδή, θα είχαμε Νέα Τέμπη - αυτή την φορά σε σχολείο», καταλήγει ο ίδιος.Με την επιστολή τους προς τον Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, οι γονείς ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις.Πρώτο αίτημα είναι η δημοσιοποίηση της έκθεσης στατικότητας και του πορίσματος ή της τεχνικής έκθεσης του ελέγχου δομικής επάρκειας που εκπόνησε η ΚΤΥΠ Α.Ε., ώστε η σχολική κοινότητα να γνωρίζει με ακρίβεια ποιο είναι το πρόβλημα που οδήγησε στην εκκένωση.Παράλληλα ζητούν να ανακοινωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα των εργασιών στατικής ενίσχυσης και ανακαίνισης, αλλά και συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής των μαθητών στο κτήριο.Το κυριότερο αίτημα για το Πρότυπο Γυμνάσιο΄, είναι να υπάρξει έγγραφη δέσμευση για την απόκτηση αυτοτελούς κτηρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.Ο Σύλλογος ζητά, συγκεκριμένα, το σχολείο να αποκτήσει δική του στέγη εντός δύο μηνών από την ολοκλήρωση των εργασιών, ώστε να μην επιστρέψει σε καθεστώς συστέγασης.Οι γονείς ζητούν επίσης άμεση συνάντηση με τον Δήμαρχο και τις διοικήσεις και των τεσσάρων εμπλεκόμενων σχολικών μονάδων: του 1ου και του Πρότυπου Γυμνασίου, καθώς και του 1ου και του 6ου Δημοτικού. Στόχος, όπως αναφέρουν, είναι να διασφαλιστεί ότι η έκτακτη μετακίνηση δεν θα έχει επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρακτικό σκέλος της μετεγκατάστασης είναι άλλωστε ιδιαίτερα σύνθετο καθώς δεν αρκεί η εξεύρεση χώρου. Πρέπει να εξασφαλιστούν αίθουσες, εργαστήρια, διοικητικοί χώροι, πρόσβαση, ασφάλεια, προαύλια και κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας για μαθητές διαφορετικών ηλικιών και σχολικών βαθμίδων.Η Δημοτική Αρχή αναφέρει ότι ο τριτοβάθμιος αντισεισμικός έλεγχος του κτηρίου όπου στεγάζονται το 1ο και το Πρότυπο Γυμνάσιο βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Ιούνιο, έπειτα από αίτημα του Δήμου, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των διευθυντών των δύο σχολείων, σε συνεργασία με την ΚΤΥΠ Α.Ε. και τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες. Κατά τον Δήμο, πραγματοποιήθηκαν μελέτες, τεχνικές διερευνήσεις και εργαστηριακές μετρήσεις, καθώς είχαν προηγουμένως παρατηρηθεί «ανησυχητικές ενδείξεις» στο κτίριο.Όπως υποστηρίζει ο Δήμος, ενημερώθηκε μόλις στις 9 Σεπτεμβρίου από την ΚΤΥΠ ότι, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, είναι επιβεβλημένη η προσωρινή μετακίνηση των μαθητών. Για τον λόγο αυτό, χαρακτηρίζει την εξέλιξη έκτακτη και αναφέρει ότι δεν υπήρχε περιθώριο αναβολής, καθώς προτεραιότητα είναι η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.Η λύση που αποφασίστηκε από το Δήμο είναι η εξής: 1ο Γυμνάσιο και Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων: προσωρινή μεταστέγαση στο κτίριο του 1ου Δημοτικού. 1ο Δημοτικό Αγίων Αναργύρων: προσωρινή φιλοξενία στο κτίριο του 6ου Δημοτικού. Ο Δήμος χαρακτηρίζει όλες τις μετακινήσεις αποκλειστικά προσωρινές, μέχρι την ολοκλήρωση των αναγκαίων παρεμβάσεων.Παράλληλα, ανακοινώνει ότι το σχολικό συγκρότημα πρόκειται να ανακαινιστεί πλήρως, με στατικές και τεχνικές εργασίες αλλά και παρεμβάσεις, που προβλέπονται στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».Οι εργασίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα αφορούν εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αύλειους χώρους και συνολικά τις υποδομές του σχολείου. Ο Δήμος σημειώνει, επίσης, ότι στόχος είναι, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, μαθητές και εκπαιδευτικοί να επιστρέψουν σε ένα αναβαθμισμένο, λειτουργικό και ασφαλές σχολικό κτήριο.