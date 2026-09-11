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Καταγγελίες γονέων για την αιφνίδια μετεγκατάσταση σχολείων στους Αγίους Αναργύρους
Καταγγελίες γονέων για την αιφνίδια μετεγκατάσταση σχολείων στους Αγίους Αναργύρους
Με δεδομένο ότι η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη, όπως ξεκαθαρίζει στην καταγγελία του ο Σύλλογος, δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης αναφορικά με την ανάγκη απομάκρυνσης των μαθητών και των εκπαιδευτικών
Σοβαρά ερωτήματα για τον χρόνο των ελέγχων, την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας και τη χρόνια στεγαστική εκκρεμότητα του Πρότυπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων θέτει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, μετά την απόφαση για άμεση εκκένωση του κτιρίου όπου στεγάζονται το 1ο και το Πρότυπο Γυμνάσιο.
Ειδικότερα, αναστάτωση έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα των Αγίων Αναργύρων η απόφαση για την άμεση μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών από το κτήριο όπου στεγάζονται το 1ο Γυμνάσιο και το Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, μετά τα αποτελέσματα του τριτοβάθμιου αντισεισμικού ελέγχου. Η απόφαση, σύμφωνα με την έκτακτη ενημέρωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού στις 10 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την παραμονή της έναρξης του σχολικού έτους, οδηγεί σε μια αλυσιδωτή μετακίνηση τεσσάρων σχολικών μονάδων, καθώς το 1ο και το Πρότυπο Γυμνάσιο μεταφέρονται στο κτήριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, ενώ το 1ο Δημοτικό μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις του 6ου Δημοτικού.
Η εξέλιξη λαμβάνει χώρα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε σήμερα ενώ μέχρι τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, οπότε και αρχίζουν τα μαθήματα, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η μεταστέγαση. Όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Πρότυπου Γυμνασίου σε σχετική ανακοίνωσή του, γεννιούνται έτσι εύλογα ερωτήματα για τον σχεδιασμό και την έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος.
Το ερώτημα που θέτει είναι διαφορετικό: γιατί μια εξέλιξη τέτοιας κρισιμότητας έφτασε να αντιμετωπίζεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή; Σύμφωνα με τον Σύλλογο, ο ίδιος ο Δήμος αναφέρει ότι ο τριτοβάθμιος αντισεισμικός έλεγχος του κτιρίου βρισκόταν σε εξέλιξη ήδη από τον περασμένο Ιούνιο. Αυτό, κατά τους γονείς, σημαίνει ότι υπήρχε ένα χρονικό διάστημα περίπου τριών μηνών μέσα στο οποίο θα μπορούσαν να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια και να προετοιμαστεί η σχολική κοινότητα για το ενδεχόμενο, που τελικά προέκυψε. Αντί αυτού, υποστηρίζουν οι γονείς, η οριστικοποίηση της απόφασης και η ανακοίνωση της μετεγκατάστασης έγιναν μία ημέρα πριν από τον αγιασμό και την έναρξη των μαθημάτων.
Ο Σύλλογος Γονέων του Πρότυπου Γυμνασίου υποστηρίζει, ότι η λύση αυτή δεν αποτελεί οργανωμένο εναλλακτικό σχέδιο, αλλά αντιμετώπιση μιας έκτακτης κατάστασης υπό ασφυκτική χρονική πίεση.
Ο Σύλλογος θεωρεί ότι η τελική εξέλιξη καταδεικνύει πως δεν υπήρχε ένα επαρκώς επεξεργασμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης ενώ δεδομένου ότι το σχολικό κτήριο βρισκόταν σε διαδικασία τεχνικού ελέγχου επί μήνες, ένας τέτοιος έλεγχος θα έπρεπε να συνοδεύεται από παράλληλο σχεδιασμό όλων των πιθανών σεναρίων: από την επιστροφή των μαθητών στο κτίριο έως την προσωρινή ή, εφόσον απαιτηθεί, μακροχρόνια μετεγκατάσταση.
Ειδικότερα, αναστάτωση έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα των Αγίων Αναργύρων η απόφαση για την άμεση μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών από το κτήριο όπου στεγάζονται το 1ο Γυμνάσιο και το Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, μετά τα αποτελέσματα του τριτοβάθμιου αντισεισμικού ελέγχου. Η απόφαση, σύμφωνα με την έκτακτη ενημέρωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού στις 10 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την παραμονή της έναρξης του σχολικού έτους, οδηγεί σε μια αλυσιδωτή μετακίνηση τεσσάρων σχολικών μονάδων, καθώς το 1ο και το Πρότυπο Γυμνάσιο μεταφέρονται στο κτήριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, ενώ το 1ο Δημοτικό μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις του 6ου Δημοτικού.
Η εξέλιξη λαμβάνει χώρα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε σήμερα ενώ μέχρι τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, οπότε και αρχίζουν τα μαθήματα, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η μεταστέγαση. Όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Πρότυπου Γυμνασίου σε σχετική ανακοίνωσή του, γεννιούνται έτσι εύλογα ερωτήματα για τον σχεδιασμό και την έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος.
Το ιστορικό της υπόθεσηςΜε δεδομένο ότι η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη, όπως ξεκαθαρίζει στην καταγγελία του ο Σύλλογος, δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης αναφορικά με την ανάγκη απομάκρυνσης των μαθητών και των εκπαιδευτικών, εφόσον ο τεχνικός έλεγχος κατέδειξε πρόβλημα που επηρεάζει τη στατική επάρκεια του κτηρίου.
Το ερώτημα που θέτει είναι διαφορετικό: γιατί μια εξέλιξη τέτοιας κρισιμότητας έφτασε να αντιμετωπίζεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή; Σύμφωνα με τον Σύλλογο, ο ίδιος ο Δήμος αναφέρει ότι ο τριτοβάθμιος αντισεισμικός έλεγχος του κτιρίου βρισκόταν σε εξέλιξη ήδη από τον περασμένο Ιούνιο. Αυτό, κατά τους γονείς, σημαίνει ότι υπήρχε ένα χρονικό διάστημα περίπου τριών μηνών μέσα στο οποίο θα μπορούσαν να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια και να προετοιμαστεί η σχολική κοινότητα για το ενδεχόμενο, που τελικά προέκυψε. Αντί αυτού, υποστηρίζουν οι γονείς, η οριστικοποίηση της απόφασης και η ανακοίνωση της μετεγκατάστασης έγιναν μία ημέρα πριν από τον αγιασμό και την έναρξη των μαθημάτων.
Η «αλυσίδα» των μετακινήσεωνΤο σχέδιο που ανακοινώθηκε προβλέπει το 1ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων να μεταφερθεί στο κτήριο του 1ου Δημοτικού, το Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων να μεταφερθεί επίσης στο ίδιο κτήριο, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων να μεταφερθεί στο κτίριο του 6ου Δημοτικού. Πρόκειται για μια λύση, που επηρεάζει άμεσα μαθητές, εκπαιδευτικούς, διοικήσεις σχολείων, ωρολόγια προγράμματα, αίθουσες, εργαστήρια, κοινόχρηστους χώρους και συνολικά την καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Ο Σύλλογος Γονέων του Πρότυπου Γυμνασίου υποστηρίζει, ότι η λύση αυτή δεν αποτελεί οργανωμένο εναλλακτικό σχέδιο, αλλά αντιμετώπιση μιας έκτακτης κατάστασης υπό ασφυκτική χρονική πίεση.
«Είχαμε ζητήσει Plan B από τον Ιούνιο»Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι γονείς στο γεγονός ότι, όπως αναφέρουν, είχαν ζητήσει εγγράφως ήδη από τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο εναλλακτικής στέγασης. Σύμφωνα με την καταγγελία, η Δημοτική Αρχή είχε διαβεβαιώσει επανειλημμένα ότι υπήρχε λύση σε περίπτωση που το κτήριο κρινόταν ακατάλληλο.
Ο Σύλλογος θεωρεί ότι η τελική εξέλιξη καταδεικνύει πως δεν υπήρχε ένα επαρκώς επεξεργασμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης ενώ δεδομένου ότι το σχολικό κτήριο βρισκόταν σε διαδικασία τεχνικού ελέγχου επί μήνες, ένας τέτοιος έλεγχος θα έπρεπε να συνοδεύεται από παράλληλο σχεδιασμό όλων των πιθανών σεναρίων: από την επιστροφή των μαθητών στο κτίριο έως την προσωρινή ή, εφόσον απαιτηθεί, μακροχρόνια μετεγκατάσταση.
Το παλιό πρόβλημα του Πρότυπου ΓυμνασίουΠίσω από την τρέχουσα αναστάτωση βρίσκεται, σύμφωνα με τους γονείς, ένα πολύ παλαιότερο ζήτημα: η απουσία αυτοτελούς κτηρίου για το Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων. Συγκεκριμένα, το σχολείο λειτουργεί εδώ και χρόνια στο ίδιο κτήριο με το 1ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων. Ο Σύλλογος υποστηρίζει, ότι εδώ και περίπου πέντε χρόνια έχει υποβάλει επανειλημμένα αιτήματα προς τους αρμόδιους φορείς για μόνιμη και αυτοτελή στέγαση του Πρότυπου Γυμνασίου. Κατά τους γονείς, η σημερινή κρίση ανέδειξε με τον πιο έντονο τρόπο τις συνέπειες αυτής της εκκρεμότητας. Το Πρότυπο Γυμνάσιο δεν διαθέτει ανεξάρτητη κτιριακή υποδομή, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε σοβαρή μεταβολή στο κτίριο που μοιράζεται με το 1ο Γυμνάσιο να επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του.
«Αν και είμαστε Πρότυπο σχολείο με πλήθος διακρίσεων σε διαγωνισμούς, είμαστε το μοναδικό Πρότυπο Γυμνάσιο χωρίς δικό του κτήριο», αρχίζει να λέει γονέας στο protothema.gr, για να προσθέσει: «Στην πραγματικότητα, συστεγαζόμαστε με το 1ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, το οποίο είναι και Γυμνάσιο υποδοχής- ένταξης παραβατικών μαθητών – φανταστείτε, δηλαδή, το σεβασμό που δείχνει ο Δήμος, διαθέτοντας ενιαίο προαύλιο και στα 2 Γυμνάσια.
Όπως προκύπτει, ο Δήμος αδιαφορεί παντελώς. Ο Σύλλογος μας έχει πραγματοποιήσει πληθώρα δράσεων για το κτήριο όπως η εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλες τις τάξεις του κτηρίου. Δυστυχώς αφού τα περισσότερα παιδιά δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου, ο Δήμαρχος δεν ενδιαφέρεται για να βρεθεί λύση στο στεγαστικό μας πρόβλημα. Μας εμπαίζουν με τον γνωστό ελληνικό τρόπο αποφυγής επιρρίπτοντας ευθύνες σε δευτεροβάθμια, έλλειψη χώρων κλπ. Σε μια χώρα με υπογεννητικότητα και με κτήρια, που σε λίγο θα είναι άδεια δεν μπορεί να βρεθεί χώρος για το Πρότυπο μας», υπογραμμίζει.
Οι γονείς υποστηρίζουν ότι, εφόσον υπήρχε η απαιτούμενη κηιριακή υποδομή, με τουλάχιστον τρεις επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια, θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά τόσο η εκπαιδευτική δυναμικότητα όσο και ο αριθμός των εκπαιδευτικών. Όπως τονίζουν στο protothema.gr, «η έλλειψη χώρου (αιθουσών), ακόμα και στο προβληματικό υπάρχον κτήριο, είχε ως αποτέλεσμα ο αριθμός των διδασκόντων να μην είναι αρκετός προκειμένου να συμμετάσχουμε σε όλες τις δράσεις των Ομίλων μας, μιας και δεν υπάρχουν αρκετοί καθηγητές να καλύψουν τα κενά που θα δημιουργηθούν από τους συνάδελφους τους που θα κατεβαίνουν σε διαγωνισμούς. Το πρόβλημα θα λυνόταν αν είχαμε μόλις μια τάξη περισσότερη σε κάθε έτος. Αλλά για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε 3 αίθουσες - δηλαδή με 3 περισσότερες αίθουσες, θα είχαμε διπλάσιους καθηγητές. Αντί γι’αυτό, το κτήριο κρίθηκε ακατάλληλο. Δηλαδή, θα είχαμε Νέα Τέμπη - αυτή την φορά σε σχολείο», καταλήγει ο ίδιος.
Πρώτο αίτημα είναι η δημοσιοποίηση της έκθεσης στατικότητας και του πορίσματος ή της τεχνικής έκθεσης του ελέγχου δομικής επάρκειας που εκπόνησε η ΚΤΥΠ Α.Ε., ώστε η σχολική κοινότητα να γνωρίζει με ακρίβεια ποιο είναι το πρόβλημα που οδήγησε στην εκκένωση.
Παράλληλα ζητούν να ανακοινωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα των εργασιών στατικής ενίσχυσης και ανακαίνισης, αλλά και συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής των μαθητών στο κτήριο.
Το κυριότερο αίτημα για το Πρότυπο Γυμνάσιο΄, είναι να υπάρξει έγγραφη δέσμευση για την απόκτηση αυτοτελούς κτηρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Ο Σύλλογος ζητά, συγκεκριμένα, το σχολείο να αποκτήσει δική του στέγη εντός δύο μηνών από την ολοκλήρωση των εργασιών, ώστε να μην επιστρέψει σε καθεστώς συστέγασης.
Όπως υποστηρίζει ο Δήμος, ενημερώθηκε μόλις στις 9 Σεπτεμβρίου από την ΚΤΥΠ ότι, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, είναι επιβεβλημένη η προσωρινή μετακίνηση των μαθητών. Για τον λόγο αυτό, χαρακτηρίζει την εξέλιξη έκτακτη και αναφέρει ότι δεν υπήρχε περιθώριο αναβολής, καθώς προτεραιότητα είναι η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.
Η λύση που αποφασίστηκε από το Δήμο είναι η εξής: 1ο Γυμνάσιο και Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων: προσωρινή μεταστέγαση στο κτίριο του 1ου Δημοτικού. 1ο Δημοτικό Αγίων Αναργύρων: προσωρινή φιλοξενία στο κτίριο του 6ου Δημοτικού. Ο Δήμος χαρακτηρίζει όλες τις μετακινήσεις αποκλειστικά προσωρινές, μέχρι την ολοκλήρωση των αναγκαίων παρεμβάσεων.
Παράλληλα, ανακοινώνει ότι το σχολικό συγκρότημα πρόκειται να ανακαινιστεί πλήρως, με στατικές και τεχνικές εργασίες αλλά και παρεμβάσεις, που προβλέπονται στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».
Οι εργασίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα αφορούν εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αύλειους χώρους και συνολικά τις υποδομές του σχολείου. Ο Δήμος σημειώνει, επίσης, ότι στόχος είναι, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, μαθητές και εκπαιδευτικοί να επιστρέψουν σε ένα αναβαθμισμένο, λειτουργικό και ασφαλές σχολικό κτήριο.
Όπως προκύπτει, ο Δήμος αδιαφορεί παντελώς. Ο Σύλλογος μας έχει πραγματοποιήσει πληθώρα δράσεων για το κτήριο όπως η εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλες τις τάξεις του κτηρίου. Δυστυχώς αφού τα περισσότερα παιδιά δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου, ο Δήμαρχος δεν ενδιαφέρεται για να βρεθεί λύση στο στεγαστικό μας πρόβλημα. Μας εμπαίζουν με τον γνωστό ελληνικό τρόπο αποφυγής επιρρίπτοντας ευθύνες σε δευτεροβάθμια, έλλειψη χώρων κλπ. Σε μια χώρα με υπογεννητικότητα και με κτήρια, που σε λίγο θα είναι άδεια δεν μπορεί να βρεθεί χώρος για το Πρότυπο μας», υπογραμμίζει.
Περιορισμένη δυναμικότητα και εκπαιδευτικές δυνατότητεςΟ Σύλλογος συνδέει το στεγαστικό πρόβλημα και με τη δυνατότητα ανάπτυξης του σχολείου. Όπως αναφέρει στην καταγγελία του, σήμερα στο Πρότυπο Γυμνάσιο φοιτούν μαθητές σε περιορισμένο αριθμό, με 52 μαθητές να εισάγονται, ενώ υπηρετούν 13 εκπαιδευτικοί.
Οι γονείς υποστηρίζουν ότι, εφόσον υπήρχε η απαιτούμενη κηιριακή υποδομή, με τουλάχιστον τρεις επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια, θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά τόσο η εκπαιδευτική δυναμικότητα όσο και ο αριθμός των εκπαιδευτικών. Όπως τονίζουν στο protothema.gr, «η έλλειψη χώρου (αιθουσών), ακόμα και στο προβληματικό υπάρχον κτήριο, είχε ως αποτέλεσμα ο αριθμός των διδασκόντων να μην είναι αρκετός προκειμένου να συμμετάσχουμε σε όλες τις δράσεις των Ομίλων μας, μιας και δεν υπάρχουν αρκετοί καθηγητές να καλύψουν τα κενά που θα δημιουργηθούν από τους συνάδελφους τους που θα κατεβαίνουν σε διαγωνισμούς. Το πρόβλημα θα λυνόταν αν είχαμε μόλις μια τάξη περισσότερη σε κάθε έτος. Αλλά για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε 3 αίθουσες - δηλαδή με 3 περισσότερες αίθουσες, θα είχαμε διπλάσιους καθηγητές. Αντί γι’αυτό, το κτήριο κρίθηκε ακατάλληλο. Δηλαδή, θα είχαμε Νέα Τέμπη - αυτή την φορά σε σχολείο», καταλήγει ο ίδιος.
Τι ζητούν από τον ΔήμοΜε την επιστολή τους προς τον Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, οι γονείς ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις.
Πρώτο αίτημα είναι η δημοσιοποίηση της έκθεσης στατικότητας και του πορίσματος ή της τεχνικής έκθεσης του ελέγχου δομικής επάρκειας που εκπόνησε η ΚΤΥΠ Α.Ε., ώστε η σχολική κοινότητα να γνωρίζει με ακρίβεια ποιο είναι το πρόβλημα που οδήγησε στην εκκένωση.
Παράλληλα ζητούν να ανακοινωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα των εργασιών στατικής ενίσχυσης και ανακαίνισης, αλλά και συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής των μαθητών στο κτήριο.
Το κυριότερο αίτημα για το Πρότυπο Γυμνάσιο΄, είναι να υπάρξει έγγραφη δέσμευση για την απόκτηση αυτοτελούς κτηρίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Ο Σύλλογος ζητά, συγκεκριμένα, το σχολείο να αποκτήσει δική του στέγη εντός δύο μηνών από την ολοκλήρωση των εργασιών, ώστε να μην επιστρέψει σε καθεστώς συστέγασης.
Ζητούν συνάντηση πριν από την έναρξη των μαθημάτωνΟι γονείς ζητούν επίσης άμεση συνάντηση με τον Δήμαρχο και τις διοικήσεις και των τεσσάρων εμπλεκόμενων σχολικών μονάδων: του 1ου και του Πρότυπου Γυμνασίου, καθώς και του 1ου και του 6ου Δημοτικού. Στόχος, όπως αναφέρουν, είναι να διασφαλιστεί ότι η έκτακτη μετακίνηση δεν θα έχει επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρακτικό σκέλος της μετεγκατάστασης είναι άλλωστε ιδιαίτερα σύνθετο καθώς δεν αρκεί η εξεύρεση χώρου. Πρέπει να εξασφαλιστούν αίθουσες, εργαστήρια, διοικητικοί χώροι, πρόσβαση, ασφάλεια, προαύλια και κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας για μαθητές διαφορετικών ηλικιών και σχολικών βαθμίδων.
Τι λέει ο ΔήμοςΗ Δημοτική Αρχή αναφέρει ότι ο τριτοβάθμιος αντισεισμικός έλεγχος του κτηρίου όπου στεγάζονται το 1ο και το Πρότυπο Γυμνάσιο βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Ιούνιο, έπειτα από αίτημα του Δήμου, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των διευθυντών των δύο σχολείων, σε συνεργασία με την ΚΤΥΠ Α.Ε. και τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες. Κατά τον Δήμο, πραγματοποιήθηκαν μελέτες, τεχνικές διερευνήσεις και εργαστηριακές μετρήσεις, καθώς είχαν προηγουμένως παρατηρηθεί «ανησυχητικές ενδείξεις» στο κτίριο.
Όπως υποστηρίζει ο Δήμος, ενημερώθηκε μόλις στις 9 Σεπτεμβρίου από την ΚΤΥΠ ότι, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, είναι επιβεβλημένη η προσωρινή μετακίνηση των μαθητών. Για τον λόγο αυτό, χαρακτηρίζει την εξέλιξη έκτακτη και αναφέρει ότι δεν υπήρχε περιθώριο αναβολής, καθώς προτεραιότητα είναι η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.
Η λύση που αποφασίστηκε από το Δήμο είναι η εξής: 1ο Γυμνάσιο και Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων: προσωρινή μεταστέγαση στο κτίριο του 1ου Δημοτικού. 1ο Δημοτικό Αγίων Αναργύρων: προσωρινή φιλοξενία στο κτίριο του 6ου Δημοτικού. Ο Δήμος χαρακτηρίζει όλες τις μετακινήσεις αποκλειστικά προσωρινές, μέχρι την ολοκλήρωση των αναγκαίων παρεμβάσεων.
Παράλληλα, ανακοινώνει ότι το σχολικό συγκρότημα πρόκειται να ανακαινιστεί πλήρως, με στατικές και τεχνικές εργασίες αλλά και παρεμβάσεις, που προβλέπονται στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».
Οι εργασίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα αφορούν εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αύλειους χώρους και συνολικά τις υποδομές του σχολείου. Ο Δήμος σημειώνει, επίσης, ότι στόχος είναι, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, μαθητές και εκπαιδευτικοί να επιστρέψουν σε ένα αναβαθμισμένο, λειτουργικό και ασφαλές σχολικό κτήριο.
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