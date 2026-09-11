Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Δικηγόρος οικογένειας Μαζωνάκη: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει διαθήκη, ο Γιώργος δεν σκεφτόταν την κατάσταση μετά θάνατον
Δικηγόρος οικογένειας Μαζωνάκη: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει διαθήκη, ο Γιώργος δεν σκεφτόταν την κατάσταση μετά θάνατον
«Θα ζητήσουμε άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, να μάθουμε τι έγινε εκείνες τις κρίσιμες ώρες», ανέφερε ο κ. Λυκούδης σε συνέντευξή του
Για την πορεία της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και το εάν είχε συντάξει διαθήκη μίλησε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης.
«Δεν είναι υπόψιν μου κάτι τέτοιο. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Γνωρίζοντας τον Γιώργο και τις συζητήσεις που είχαμε κάνει, δεν σκεφτόταν την κατάσταση μετά θάνατον», απάντησε σε σχετικό ερώτημα που του έγινε μιλώντας στον ΣΚΑΪ για τον εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συντάξει διαθήκη για την περιουσία του.
Την ίδια ώρα, αναφερόμενος στην πορεία της έρευνας για τον θάνατο του τραγουδιστή στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως οι συγγενείς θέλουν να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους αναλογούν.
«Είμαι ικανοποιημένος από τα αντανακλαστικά που έχει επιδείξει η Ελληνική Αστυνομία και η εισαγγελία. Έχω υπόψιν μου μια σειρά ανακριτικών πράξεων που θα προσκομίσω την αίτησή μου στην κυρία ανακρίτρια αργά σήμερα το μεσημέρι, ή τη Δευτέρα, προκειμένου να γίνουν συμπληρωματικά κάποιες πράξεις που εγώ κρίνω ότι πρέπει να γίνουν για τη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης», ανέφερε ο κ. Λυκούδης.
Ο κ. Λυκούδης συνέχισε λέγοντας πως «δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι έχουμε ένα ιατρείο που έκανε παρανόμως ιατρικές πράξεις. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Το δεύτερο είναι ότι, για να γίνει αυτό, κάποια θεσμικά όργανα δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό είναι ο Ιατρικός Σύλλογος ή η αστυνομία που είπε ο κ. Πατούλης ή οτιδήποτε, αλλά υπάρχει ένα θεσμικό κενό ελέγχου που θα πρέπει, ως κοινωνία, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε».
«Δεν είναι μόνο η απόδοση ευθυνών. Είναι ότι χιλιάδες συμπολίτες μας πηγαίνουν σε ένα ιατρείο που έχει μια ταμπέλα απ' έξω που λέει ότι λειτουργεί νομίμως, είναι νόμιμο ιατρείο, με τη σφραγίδα του Ιατρικού Συλλόγου, και εκεί κάνουν διάφορες 'θεραπείες', οι οποίες δεν έπρεπε να γίνονται σε τέτοια ιατρεία», σημείωσε.
Ο συνήγορος της οικογένειας του καλλιτέχνη επισήμανε κλείνοντας πως «αυτό που επιδιώκει η οικογένεια είναι να αναδειχθεί η αλήθεια και όποιος έχει ευθύνες, να του αποδοθούν».
«Δεν είναι υπόψιν μου κάτι τέτοιο. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Γνωρίζοντας τον Γιώργο και τις συζητήσεις που είχαμε κάνει, δεν σκεφτόταν την κατάσταση μετά θάνατον», απάντησε σε σχετικό ερώτημα που του έγινε μιλώντας στον ΣΚΑΪ για τον εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συντάξει διαθήκη για την περιουσία του.
Την ίδια ώρα, αναφερόμενος στην πορεία της έρευνας για τον θάνατο του τραγουδιστή στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως οι συγγενείς θέλουν να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους αναλογούν.
«Είμαι ικανοποιημένος από τα αντανακλαστικά που έχει επιδείξει η Ελληνική Αστυνομία και η εισαγγελία. Έχω υπόψιν μου μια σειρά ανακριτικών πράξεων που θα προσκομίσω την αίτησή μου στην κυρία ανακρίτρια αργά σήμερα το μεσημέρι, ή τη Δευτέρα, προκειμένου να γίνουν συμπληρωματικά κάποιες πράξεις που εγώ κρίνω ότι πρέπει να γίνουν για τη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης», ανέφερε ο κ. Λυκούδης.
«Θα ζητήσουμε άρση του απορρήτου των επικοινωνιών»Όπως πρόσθεσε μεταξύ άλλων θα ζητήσει την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών για να φανούν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν εκείνη την ημέρα, τις κλήσεις στο ΕΚΑΒ και την πληροφόρηση που έδωσαν στους διασώστες. «Πρέπει να δούμε αν έκαναν καλά τη δουλειά τους και αν ενημέρωσαν όπως έπρεπε, για να αντιμετωπιστεί το γεγονός [...] Πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για το τι έγινε εκείνες τις κρίσιμες ώρες», συμπλήρωσε.
Ο κ. Λυκούδης συνέχισε λέγοντας πως «δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι έχουμε ένα ιατρείο που έκανε παρανόμως ιατρικές πράξεις. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Το δεύτερο είναι ότι, για να γίνει αυτό, κάποια θεσμικά όργανα δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό είναι ο Ιατρικός Σύλλογος ή η αστυνομία που είπε ο κ. Πατούλης ή οτιδήποτε, αλλά υπάρχει ένα θεσμικό κενό ελέγχου που θα πρέπει, ως κοινωνία, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε».
«Δεν είναι μόνο η απόδοση ευθυνών. Είναι ότι χιλιάδες συμπολίτες μας πηγαίνουν σε ένα ιατρείο που έχει μια ταμπέλα απ' έξω που λέει ότι λειτουργεί νομίμως, είναι νόμιμο ιατρείο, με τη σφραγίδα του Ιατρικού Συλλόγου, και εκεί κάνουν διάφορες 'θεραπείες', οι οποίες δεν έπρεπε να γίνονται σε τέτοια ιατρεία», σημείωσε.
Ο συνήγορος της οικογένειας του καλλιτέχνη επισήμανε κλείνοντας πως «αυτό που επιδιώκει η οικογένεια είναι να αναδειχθεί η αλήθεια και όποιος έχει ευθύνες, να του αποδοθούν».
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