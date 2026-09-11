Ο Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού - «Είμαι περήφανος γαύρος», είπε

Πρόσκληση για το ανακαινισμένο ΣΕΦ

Το πρόγραμμα του τουρνουά

«Τότε, για να δούμε ποιοτικό μπάσκετ, παρακολουθούσαμε NBA. Σήμερα θεωρώ ότι, για να δει κάποιος ποιοτικό μπάσκετ, πρέπει να παρακολουθήσει την Ευρωλίγκα και χαίρομαι γιατί πρέπει να δει ελληνικές ομάδες», ανέφερε.Συνεχάρη τον Γιώργο Μπαρτζώκα για τη δουλειά του και ανακοίνωσε ότι, παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά του, θα παρακολουθήσει το βράδυ τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα.Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στη συμβολή της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από την Εθνική Ελλάδας το 1987 στην ανάπτυξη του μπάσκετ στην Κύπρο.«Στην Κύπρο αρχίσαμε να ασχολούμαστε με το μπάσκετ το 1987, όταν η Ελλάδα πήρε το Ευρωπαϊκό. Από τότε ξεκίνησε μια επένδυση στον αθλητισμό, την οποία προσεγγίζουμε περισσότερο ως επένδυση για τη νέα γενιά του τόπου μας», είπε.Πρόσθεσε ότι η κυπριακή κυβέρνηση διέθεσε πρόσφατα 17 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση αθλητικών υποδομών, υπενθυμίζοντας ότι η Κύπρος φιλοξένησε έναν από τους ομίλους του Ευρωμπάσκετ.Ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Λεπενιώτης, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Κύπρου για την υποδοχή, μεταφέροντας και τις ευχαριστίες των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου.«Έχουμε έρθει αρκετές φορές στην Κύπρο, σε αυτό το υπέροχο τουρνουά για έναν υπέροχο σκοπό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ερχόμαστε ως πρωταθλητές Ευρώπης», είπε.Παράλληλα, προσκάλεσε τον Νίκο Χριστοδουλίδη να παρακολουθήσει αγώνα του Ολυμπιακού στο ανακαινισμένο ΣΕΦ, το οποίο, όπως ανέφερε, αναμένεται να είναι σύντομα έτοιμο και να αποτελέσει ένα από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης.Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε επίσης τον Κύπριο Πρόεδρο και τον προσκάλεσε στην Αθήνα, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά αγώνα του Ολυμπιακού.Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλαμβάνει στις 18:00 την αναμέτρηση Άρης Θεσσαλονίκης – Μακάμπι Τελ Αβίβ, στις 19:45 τον αγώνα της ομάδας μπάσκετ των Special Olympics και στις 21:00 τον αγώνα Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας.Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις Άρης Θεσσαλονίκης – Ερυθρός Αστέρας στις 15:45 και Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 18:00.