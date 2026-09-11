Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Ο Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού - «Είμαι περήφανος γαύρος», είπε
Ο Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού - «Είμαι περήφανος γαύρος», είπε
Οι πρωταθλητές Ευρώπης βρίσκονται στην Κύπρο για το διεθνές τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»
Την αποστολή της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού υποδέχθηκε σήμερα το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Ο πρωταθλητής Ευρώπης βρίσκεται στην Κύπρο για να συμμετάσχει στο διεθνές τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», το οποίο διεξάγεται στις 11 και 13 Σεπτεμβρίου στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία».
Στη διοργάνωση συμμετέχουν επίσης ο Ερυθρός Αστέρας, ο Άρης Θεσσαλονίκης και η Μακάμπι Τελ Αβίβ.
«Θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή, για να μην υπάρχει οποιαδήποτε παρεξήγηση ή παρερμηνεία στα όσα θα πω, ότι είμαι γαύρος, περήφανος γαύρος και παρακολουθώ την ομάδα», ανέφερε.
Ο Κύπριος Πρόεδρος σημείωσε ότι η παρουσία του Ολυμπιακού δίνει την ευκαιρία στους φιλάθλους της Κύπρου να παρακολουθήσουν από κοντά κορυφαίους παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
«Είμαστε περήφανοι που ήρθατε στην Κύπρο. Μέσα από το τουρνουά οι Κύπριοι θα δουν αστέρες του μπάσκετ και την ομάδα η οποία κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό της απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης», είπε.
Ο Ν. Χριστοδουλίδης αποκάλυψε επίσης ότι ο αγαπημένος του μπασκετμπολίστας όλων των εποχών είναι ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ.
Ο πρωταθλητής Ευρώπης βρίσκεται στην Κύπρο για να συμμετάσχει στο διεθνές τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», το οποίο διεξάγεται στις 11 και 13 Σεπτεμβρίου στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία».
Στη διοργάνωση συμμετέχουν επίσης ο Ερυθρός Αστέρας, ο Άρης Θεσσαλονίκης και η Μακάμπι Τελ Αβίβ.
«Είμαι γαύρος και περήφανος γαύρος»Καλωσορίζοντας τους παίκτες, την τεχνική ηγεσία και τους παράγοντες του Ολυμπιακού, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έσπευσε να ξεκαθαρίσει, όχι για πρώτη φορά, τις οπαδικές του προτιμήσεις.
«Θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή, για να μην υπάρχει οποιαδήποτε παρεξήγηση ή παρερμηνεία στα όσα θα πω, ότι είμαι γαύρος, περήφανος γαύρος και παρακολουθώ την ομάδα», ανέφερε.
Ο Κύπριος Πρόεδρος σημείωσε ότι η παρουσία του Ολυμπιακού δίνει την ευκαιρία στους φιλάθλους της Κύπρου να παρακολουθήσουν από κοντά κορυφαίους παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
«Είμαστε περήφανοι που ήρθατε στην Κύπρο. Μέσα από το τουρνουά οι Κύπριοι θα δουν αστέρες του μπάσκετ και την ομάδα η οποία κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό της απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης», είπε.
Κάντε έδρα σας την ΛεμεσόΑπευθυνόμενος στον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα, ο Κύπριος Πρόεδρος είπε χαριτολογώντας ότι, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο ΣΕΦ και εφόσον υπάρξουν αντιδράσεις για τη χρήση της έδρας της ΑΕΚ, η ομάδα μπορεί να χρησιμοποιεί το γήπεδο της Λεμεσού.
Ο Ν. Χριστοδουλίδης αποκάλυψε επίσης ότι ο αγαπημένος του μπασκετμπολίστας όλων των εποχών είναι ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ.
«Τότε, για να δούμε ποιοτικό μπάσκετ, παρακολουθούσαμε NBA. Σήμερα θεωρώ ότι, για να δει κάποιος ποιοτικό μπάσκετ, πρέπει να παρακολουθήσει την Ευρωλίγκα και χαίρομαι γιατί πρέπει να δει ελληνικές ομάδες», ανέφερε.
Συνεχάρη τον Γιώργο Μπαρτζώκα για τη δουλειά του και ανακοίνωσε ότι, παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά του, θα παρακολουθήσει το βράδυ τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στη συμβολή της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από την Εθνική Ελλάδας το 1987 στην ανάπτυξη του μπάσκετ στην Κύπρο.
«Στην Κύπρο αρχίσαμε να ασχολούμαστε με το μπάσκετ το 1987, όταν η Ελλάδα πήρε το Ευρωπαϊκό. Από τότε ξεκίνησε μια επένδυση στον αθλητισμό, την οποία προσεγγίζουμε περισσότερο ως επένδυση για τη νέα γενιά του τόπου μας», είπε.
Πρόσθεσε ότι η κυπριακή κυβέρνηση διέθεσε πρόσφατα 17 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση αθλητικών υποδομών, υπενθυμίζοντας ότι η Κύπρος φιλοξένησε έναν από τους ομίλους του Ευρωμπάσκετ.
«Έχουμε έρθει αρκετές φορές στην Κύπρο, σε αυτό το υπέροχο τουρνουά για έναν υπέροχο σκοπό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ερχόμαστε ως πρωταθλητές Ευρώπης», είπε.
Παράλληλα, προσκάλεσε τον Νίκο Χριστοδουλίδη να παρακολουθήσει αγώνα του Ολυμπιακού στο ανακαινισμένο ΣΕΦ, το οποίο, όπως ανέφερε, αναμένεται να είναι σύντομα έτοιμο και να αποτελέσει ένα από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε επίσης τον Κύπριο Πρόεδρο και τον προσκάλεσε στην Αθήνα, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά αγώνα του Ολυμπιακού.
Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις Άρης Θεσσαλονίκης – Ερυθρός Αστέρας στις 15:45 και Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 18:00.
Συνεχάρη τον Γιώργο Μπαρτζώκα για τη δουλειά του και ανακοίνωσε ότι, παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά του, θα παρακολουθήσει το βράδυ τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στη συμβολή της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από την Εθνική Ελλάδας το 1987 στην ανάπτυξη του μπάσκετ στην Κύπρο.
«Στην Κύπρο αρχίσαμε να ασχολούμαστε με το μπάσκετ το 1987, όταν η Ελλάδα πήρε το Ευρωπαϊκό. Από τότε ξεκίνησε μια επένδυση στον αθλητισμό, την οποία προσεγγίζουμε περισσότερο ως επένδυση για τη νέα γενιά του τόπου μας», είπε.
Πρόσθεσε ότι η κυπριακή κυβέρνηση διέθεσε πρόσφατα 17 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση αθλητικών υποδομών, υπενθυμίζοντας ότι η Κύπρος φιλοξένησε έναν από τους ομίλους του Ευρωμπάσκετ.
Πρόσκληση για το ανακαινισμένο ΣΕΦΟ γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Λεπενιώτης, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Κύπρου για την υποδοχή, μεταφέροντας και τις ευχαριστίες των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου.
«Έχουμε έρθει αρκετές φορές στην Κύπρο, σε αυτό το υπέροχο τουρνουά για έναν υπέροχο σκοπό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ερχόμαστε ως πρωταθλητές Ευρώπης», είπε.
Παράλληλα, προσκάλεσε τον Νίκο Χριστοδουλίδη να παρακολουθήσει αγώνα του Ολυμπιακού στο ανακαινισμένο ΣΕΦ, το οποίο, όπως ανέφερε, αναμένεται να είναι σύντομα έτοιμο και να αποτελέσει ένα από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε επίσης τον Κύπριο Πρόεδρο και τον προσκάλεσε στην Αθήνα, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά αγώνα του Ολυμπιακού.
Το πρόγραμμα του τουρνουάΤο πρόγραμμα της Παρασκευής περιλαμβάνει στις 18:00 την αναμέτρηση Άρης Θεσσαλονίκης – Μακάμπι Τελ Αβίβ, στις 19:45 τον αγώνα της ομάδας μπάσκετ των Special Olympics και στις 21:00 τον αγώνα Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας.
Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις Άρης Θεσσαλονίκης – Ερυθρός Αστέρας στις 15:45 και Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 18:00.
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