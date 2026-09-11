Συμπλοκή πέντε ατόμων στην Πάτρα, τραυματίστηκαν τρία άτομα
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Συμπλοκή

Συμπλοκή πέντε ατόμων στην Πάτρα, τραυματίστηκαν τρία άτομα

Τα πέντε άτομα διαπληκτίστηκαν για άγνωστο λόγω στην περιοχή γύρω από τη συμβολή των οδών Σμύρνης και Προύσης

Συμπλοκή πέντε ατόμων στην Πάτρα, τραυματίστηκαν τρία άτομα
Συμπλοκή στην οποία ενεπλάκησαν πέντε άτομα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη μέση του δρόμου σε συνοικία της Πάτρας.

Τα πέντε άτομα διαπληκτίστηκαν για άγνωστο λόγω στην περιοχή γύρω από τη συμβολή των οδών Σμύρνης και Προύσης.

Ο καβγάς προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στη γειτονία ενώ στο σημείο έφθασαν περιπολικά και μοτοσικλετιστές της ομάδας ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με το tempo24.news, από την άγρια συμπλοκή τραυματίστηκαν τρία άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ έγιναν και προσαγωγές.

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