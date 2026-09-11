Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Επέστρεψε στη Σύρο το Blue Star 2, πρόβλημα υγείας εν πλω για 49χρονο μέλος του πληρώματος
Επέστρεψε στη Σύρο το Blue Star 2, πρόβλημα υγείας εν πλω για 49χρονο μέλος του πληρώματος
Ο ασθενής παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού
Στο λιμάνι της Σύρου επέστρεψε το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποβίβαση 49χρονου ασθενούς, μέλους του πληρώματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο είχε αναχωρήσει από τη Σύρο με προορισμό τον Πειραιά, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η επιστροφή του στο λιμάνι, ώστε να παραληφθεί με ασφάλεια ο ασθενής. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό το πρόβλημα που αντιμετώπισε εν πλω.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 49χρονο και τον διακόμισε στο Κέντρο Υγείας Σύρου.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποβίβασης, το Blue Star 2 αναμένεται να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς τον Πειραιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο είχε αναχωρήσει από τη Σύρο με προορισμό τον Πειραιά, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η επιστροφή του στο λιμάνι, ώστε να παραληφθεί με ασφάλεια ο ασθενής. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό το πρόβλημα που αντιμετώπισε εν πλω.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 49χρονο και τον διακόμισε στο Κέντρο Υγείας Σύρου.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποβίβασης, το Blue Star 2 αναμένεται να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς τον Πειραιά.
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