Επέστρεψε στη Σύρο το Blue Star 2, πρόβλημα υγείας εν πλω για 49χρονο μέλος του πληρώματος
ΕΛΛΑΔΑ
Blue Star Πλοίο Πλήρωμα Σύρος

Επέστρεψε στη Σύρο το Blue Star 2, πρόβλημα υγείας εν πλω για 49χρονο μέλος του πληρώματος

Ο ασθενής παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού

Επέστρεψε στη Σύρο το Blue Star 2, πρόβλημα υγείας εν πλω για 49χρονο μέλος του πληρώματος
Στο λιμάνι της Σύρου επέστρεψε το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποβίβαση 49χρονου ασθενούς, μέλους του πληρώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο είχε αναχωρήσει από τη Σύρο με προορισμό τον Πειραιά, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η επιστροφή του στο λιμάνι, ώστε να παραληφθεί με ασφάλεια ο ασθενής. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό το πρόβλημα που αντιμετώπισε εν πλω.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 49χρονο και τον διακόμισε στο Κέντρο Υγείας Σύρου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποβίβασης, το Blue Star 2 αναμένεται να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς τον Πειραιά.

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