Την Πέμπτη σε Ηλεία και Ιωάννινα οι κηδείες των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα

Ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών

Τα σενάρια

Τα ερωτήματα

A HAF F-4 Phantom II just crashed at the Athens Fling Week airshow. We can only hope for the best, but I saw no parachutes. He hit the ground coming out of a turn. pic.twitter.com/JtW4YdPJ5x — Sova🇧🇬 (@sovva1_1) September 5, 2026

Τα ερωτήματα πληθαίνουν αναφορικά με τους λόγους της συντριβής του βομβαρδιστικού της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς στρατιωτικές πηγές μεταδίδουν ότι το αεροσκάφος είχε εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα της Πολεμικής Αεροπορίας και ήταν απολύτως αξιόπλοο. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή του στην Athens Flying Week2026 αφορούσε πτήση διέλευσης και όχι πτήση αεροπορικής επίδειξης. Την αεροπορική επίδειξη εκτελεί η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων «ΖΕΥΣ» με αεροσκάφη F-16.Δεν τίθεται, δηλαδή, θέμα «παλαιότητας», όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, με δεδομένο ότι συμμετέχουν σε αντίστοιχες διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αεροσκάφη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου(SPITFIRE κ.ά) ή ακόμα και του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.Ωστόσο, τα βασικά σενάρια, όπως μετέδωσε τοείναι είτε να σημειώθηκε κάποιο πρόβλημα στα συστήματα του μαχητικού αεροσκάφους από την πίεση που δέχτηκε από τον ελιγμό την ώρα της επίδειξης, καθώς πρόκειται για βομβαρδιστικό συγκεκριμένης αποστολής και δυνατοτήτων, είτε κάποιο σμήνος πουλιών, που υπάρχουν στην συγκεκριμένη περιοχή, να προκάλεσε μηχανική βλάβη στους κινητήρες.Με δεδομένο ότι επρόκειτο για δύο εξαιρετικά έμπειρους χειριστές με πάρα πολλές ώρες πτήσης, το σενάριο του ανθρώπινου λάθους δεν συγκεντρώνει ισχυρές πιθανότητες, ενώ η μεγάλη πτητική εμπειρία τους με τον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους, είχε ως αποτέλεσμα να γνωρίζουν σε βάθος την συμπεριφορά του και σε συνθήκες πολλών G, αλλά και τυχόν δομικές αδυναμίες που θα μπορούσε να εμφανίσει το μαχητικό, όπως η απώλεια στήριξης.Προηγούμενο βίντεο-ντοκουμέντο από την μοιραία πτήση δείχνει, πάντως, το αεροσκάφος να έχει χάσει απότομα ύψος εκτελώντας δεξιά στροφή, ενώ το γεγονός ότι οι πιλότοι δεν ενεργοποίησαν το σύστημα διαφυγής δε θεωρείται ασύνδετο με την προσπάθειά τους να αποτρέψουν τυχόν μεγιστοποίηση των απωλειών, αφού εντέλει το αεροσκάφος συνετρίβη πλησίον, αλλά εκτός του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τανάγρας.