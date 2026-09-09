Αποσωληνώθηκε η 14χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο
Αποσωληνώθηκε η 14χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο
Η ανήλικη υποβλήθηκε σε νέα αξονική τομογραφία εγκεφάλου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν νεότερα ευρήματα, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάτι ανησυχητικό
Αποσωληνώθηκε η 14χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο την περασμένη Κυριακή και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Η ανήλικη υποβλήθηκε σε νέα αξονική τομογραφία εγκεφάλου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν νεότερα ευρήματα, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάτι ανησυχητικό. Πλέον αναμένεται να εξέλθει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και να μεταφερθεί σε θάλαμο, όπου θα συνεχιστεί η νοσηλεία της.
Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Τήνο, όταν η 14χρονη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι μαζί με ακόμη ένα κορίτσι.
Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, οι δύο ανήλικες έπεσαν στο οδόστρωμα. Πιο σοβαρά τραυματίστηκε η 14χρονη, η οποία βρισκόταν στο πίσω μέρος του πατινιού και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού δεν τραυματίστηκε σοβαρά.
Μετά το ατύχημα, η 14χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στην Αθήνα για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας.
Έτσι η ανήλικη νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, καθώς οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που είχε υποστεί ήταν ιδιαίτερα σοβαρές.
Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Τήνο, όταν η 14χρονη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι μαζί με ακόμη ένα κορίτσι.
Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, οι δύο ανήλικες έπεσαν στο οδόστρωμα. Πιο σοβαρά τραυματίστηκε η 14χρονη, η οποία βρισκόταν στο πίσω μέρος του πατινιού και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού δεν τραυματίστηκε σοβαρά.
Μετά το ατύχημα, η 14χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στην Αθήνα για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας.
Έτσι η ανήλικη νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, καθώς οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που είχε υποστεί ήταν ιδιαίτερα σοβαρές.
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