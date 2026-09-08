Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ Άκης Πετρετζίκης – Συνταγές για δύο!

Αυτή την Κυριακή στο Θέμα, μπαίνουμε στην κουζίνα μαζί με τον Άκη Πετρετζίκη και σκαρώνουμεΣε αυτό το τεύχος, ο Άκης Πετρετζίκης μας προσκαλεί να μαγειρέψουμε μαζί, για εσένα και τον συγκάτοικό σου, τον κολλητό σου, το παιδί σου, τη μαμά ή τον μπαμπά σου, τον συνάδελφό σου, τον γείτονά σου και πάει λέγοντας…Μπαίνουμε στη λογική του 2, υπολογίζουμε τα ψώνια μας για 2, φοράμε ποδιά και έτοιμοι για εκπληκτικές μαγειρικές, γρήγορες, ευέλικτες, πρακτικές που δεν σε αφήνουν να κοιτάζεις σαστισμένος μια κατσαρόλα γεμάτη με φαγητό που δεν φαγώθηκε!Γιατί οι συνταγές της διπλής μερίδας έχουν κι αυτές τα δικά τους μυστικά επιτυχίας!Γιατί είναι διαφορετικό να μαγειρεύεις για 2; Ο Άκης μάς εξηγεί γιατί είναι διαφορετικές οι αναλογίες και κάποιες φορές μαζί και ο χρόνος μαγειρέματος!Η μαγειρική για 2 ακούγεται εύκολη, γιατί οι ανάγκες μας είναι μικρές, αλλά οι συσκευασίες δεν είναι πάντα. Πάμε να κάνουμε και τα ψώνια εύκολα με μερικές απλές και έξυπνες ιδέες!Γιατί το concept του «cooking for two» έχει αρχίσει λοιπόν να κερδίζει έδαφος παγκοσμίως; Σε ποιον ταιριάζει; Τι σημαίνει αυτό πρακτικά με όρους οργάνωσης και οικονομίας; Αυτά και άλλα χρήσιμα από τον Άκη!Συνταγάρες για όλα τα φαγητά που αγαπάμε να τρώμε, προσαρμοσμένες ακριβώς για 2 μερίδες! Ζυμαρικά, ρύζι, κρέατα, λαχανικά και όσπρια, όπως τα φτιάχνει η μαμά και η γιαγιά της οικογένειας, μπορείτε τώρα να τα απολαμβάνετε κάθε μέρα!Μακαρόνια με κιμά, Παστίτσιο, Κοτόπουλο λεμονάτο με πατάτες, Αρακάς λεμονάτος, Σουτζουκάκια με ρύζι, Φακές, Πιπεριές γεμιστές, Κοτόπουλο με ρύζι στον φούρνο, Γιουβέτσι με μοσχάρι, Μπριζόλες λαιμού με πατάτες στην κατσαρόλα, Μπιφτέκια με ρύζι, Σπανακόρυζο, Μουσακάς, Γεμιστά κολοκυθάκια με αυγολέμονοΥπέροχες συνταγές για λιγουρευτά και πεντανόστιμα γλυκά, αυτά που συνηθίζουμε να τρώμε και να αναζητούμε όλοι μας. Με τις γεύσεις και τα αρώματα του καφέ, της σοκολάτας, του πορτοκαλιού, του λεμονιού και της καραμέλας!Cheesecake καραμέλα, Moelleux σοκολάτας, Εύκολες πάστες σοκολατίνα, Κρέμα λεμονιού με crumble και σάλτσα raspberry, Ατομικές πορτοκαλόπιτες, Τιραμισού