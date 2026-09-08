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Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ Άκης Πετρετζίκης – Συνταγές για δύο!
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ Άκης Πετρετζίκης – Συνταγές για δύο!
Αυτή την Κυριακή και κάθε δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα
Αυτή την Κυριακή στο Θέμα, μπαίνουμε στην κουζίνα μαζί με τον Άκη Πετρετζίκη και σκαρώνουμε Συνταγές για δύο!
Σε αυτό το τεύχος, ο Άκης Πετρετζίκης μας προσκαλεί να μαγειρέψουμε μαζί Φαγητά & Γλυκά για 2 άτομα, για εσένα και τον συγκάτοικό σου, τον κολλητό σου, το παιδί σου, τη μαμά ή τον μπαμπά σου, τον συνάδελφό σου, τον γείτονά σου και πάει λέγοντας…
Μπαίνουμε στη λογική του 2, υπολογίζουμε τα ψώνια μας για 2, φοράμε ποδιά και έτοιμοι για εκπληκτικές μαγειρικές, γρήγορες, ευέλικτες, πρακτικές που δεν σε αφήνουν να κοιτάζεις σαστισμένος μια κατσαρόλα γεμάτη με φαγητό που δεν φαγώθηκε!
Γιατί οι συνταγές της διπλής μερίδας έχουν κι αυτές τα δικά τους μυστικά επιτυχίας!
Q&A ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ: Μπείτε στη λογική του 2
Γιατί είναι διαφορετικό να μαγειρεύεις για 2; Ο Άκης μάς εξηγεί γιατί είναι διαφορετικές οι αναλογίες και κάποιες φορές μαζί και ο χρόνος μαγειρέματος!
WORKSHOP 1.0: Ψώνια, και τώρα τι κάνουμε;
Η μαγειρική για 2 ακούγεται εύκολη, γιατί οι ανάγκες μας είναι μικρές, αλλά οι συσκευασίες δεν είναι πάντα. Πάμε να κάνουμε και τα ψώνια εύκολα με μερικές απλές και έξυπνες ιδέες!
WELLNESS & FOOD: Η νέα καθημερινότητα που συμφέρει
Γιατί το concept του «cooking for two» έχει αρχίσει λοιπόν να κερδίζει έδαφος παγκοσμίως; Σε ποιον ταιριάζει; Τι σημαίνει αυτό πρακτικά με όρους οργάνωσης και οικονομίας; Αυτά και άλλα χρήσιμα από τον Άκη!
Και οι απίθανες συνταγές του Άκη, ιδανικές για 2 με τα καλύτερα υλικά της εποχής!
Φαγητά
Συνταγάρες για όλα τα φαγητά που αγαπάμε να τρώμε, προσαρμοσμένες ακριβώς για 2 μερίδες! Ζυμαρικά, ρύζι, κρέατα, λαχανικά και όσπρια, όπως τα φτιάχνει η μαμά και η γιαγιά της οικογένειας, μπορείτε τώρα να τα απολαμβάνετε κάθε μέρα!
Μακαρόνια με κιμά, Παστίτσιο, Κοτόπουλο λεμονάτο με πατάτες, Αρακάς λεμονάτος, Σουτζουκάκια με ρύζι, Φακές, Πιπεριές γεμιστές, Κοτόπουλο με ρύζι στον φούρνο, Γιουβέτσι με μοσχάρι, Μπριζόλες λαιμού με πατάτες στην κατσαρόλα, Μπιφτέκια με ρύζι, Σπανακόρυζο, Μουσακάς, Γεμιστά κολοκυθάκια με αυγολέμονο
Γλυκά
Υπέροχες συνταγές για λιγουρευτά και πεντανόστιμα γλυκά, αυτά που συνηθίζουμε να τρώμε και να αναζητούμε όλοι μας. Με τις γεύσεις και τα αρώματα του καφέ, της σοκολάτας, του πορτοκαλιού, του λεμονιού και της καραμέλας!
Cheesecake καραμέλα, Moelleux σοκολάτας, Εύκολες πάστες σοκολατίνα, Κρέμα λεμονιού με crumble και σάλτσα raspberry, Ατομικές πορτοκαλόπιτες, Τιραμισού
Και μην ξεχνάτε: Τα υλικά, η προετοιμασία και η εκτέλεση κάθε συνταγής, από το άλφα έως το ωμέγα, εύκολα και απλά, σαν να είμαστε μαζί με τον Άκη στην κουζίνα.
Την Κυριακή με το ΘΕΜΑ
Σε αυτό το τεύχος, ο Άκης Πετρετζίκης μας προσκαλεί να μαγειρέψουμε μαζί Φαγητά & Γλυκά για 2 άτομα, για εσένα και τον συγκάτοικό σου, τον κολλητό σου, το παιδί σου, τη μαμά ή τον μπαμπά σου, τον συνάδελφό σου, τον γείτονά σου και πάει λέγοντας…
Μπαίνουμε στη λογική του 2, υπολογίζουμε τα ψώνια μας για 2, φοράμε ποδιά και έτοιμοι για εκπληκτικές μαγειρικές, γρήγορες, ευέλικτες, πρακτικές που δεν σε αφήνουν να κοιτάζεις σαστισμένος μια κατσαρόλα γεμάτη με φαγητό που δεν φαγώθηκε!
Γιατί οι συνταγές της διπλής μερίδας έχουν κι αυτές τα δικά τους μυστικά επιτυχίας!
Q&A ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ: Μπείτε στη λογική του 2
Γιατί είναι διαφορετικό να μαγειρεύεις για 2; Ο Άκης μάς εξηγεί γιατί είναι διαφορετικές οι αναλογίες και κάποιες φορές μαζί και ο χρόνος μαγειρέματος!
WORKSHOP 1.0: Ψώνια, και τώρα τι κάνουμε;
Η μαγειρική για 2 ακούγεται εύκολη, γιατί οι ανάγκες μας είναι μικρές, αλλά οι συσκευασίες δεν είναι πάντα. Πάμε να κάνουμε και τα ψώνια εύκολα με μερικές απλές και έξυπνες ιδέες!
WELLNESS & FOOD: Η νέα καθημερινότητα που συμφέρει
Γιατί το concept του «cooking for two» έχει αρχίσει λοιπόν να κερδίζει έδαφος παγκοσμίως; Σε ποιον ταιριάζει; Τι σημαίνει αυτό πρακτικά με όρους οργάνωσης και οικονομίας; Αυτά και άλλα χρήσιμα από τον Άκη!
Και οι απίθανες συνταγές του Άκη, ιδανικές για 2 με τα καλύτερα υλικά της εποχής!
Φαγητά
Συνταγάρες για όλα τα φαγητά που αγαπάμε να τρώμε, προσαρμοσμένες ακριβώς για 2 μερίδες! Ζυμαρικά, ρύζι, κρέατα, λαχανικά και όσπρια, όπως τα φτιάχνει η μαμά και η γιαγιά της οικογένειας, μπορείτε τώρα να τα απολαμβάνετε κάθε μέρα!
Μακαρόνια με κιμά, Παστίτσιο, Κοτόπουλο λεμονάτο με πατάτες, Αρακάς λεμονάτος, Σουτζουκάκια με ρύζι, Φακές, Πιπεριές γεμιστές, Κοτόπουλο με ρύζι στον φούρνο, Γιουβέτσι με μοσχάρι, Μπριζόλες λαιμού με πατάτες στην κατσαρόλα, Μπιφτέκια με ρύζι, Σπανακόρυζο, Μουσακάς, Γεμιστά κολοκυθάκια με αυγολέμονο
Γλυκά
Υπέροχες συνταγές για λιγουρευτά και πεντανόστιμα γλυκά, αυτά που συνηθίζουμε να τρώμε και να αναζητούμε όλοι μας. Με τις γεύσεις και τα αρώματα του καφέ, της σοκολάτας, του πορτοκαλιού, του λεμονιού και της καραμέλας!
Cheesecake καραμέλα, Moelleux σοκολάτας, Εύκολες πάστες σοκολατίνα, Κρέμα λεμονιού με crumble και σάλτσα raspberry, Ατομικές πορτοκαλόπιτες, Τιραμισού
Και μην ξεχνάτε: Τα υλικά, η προετοιμασία και η εκτέλεση κάθε συνταγής, από το άλφα έως το ωμέγα, εύκολα και απλά, σαν να είμαστε μαζί με τον Άκη στην κουζίνα.
Την Κυριακή με το ΘΕΜΑ
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