Ψαρόπουλος στη δίκη για τα Τέμπη: Η πυρόσφαιρα αποτέλεσε αιτία θανάτου της κόρης μου και τουλάχιστον άλλων 25 θυμάτων

Όπως ανακοίνωσε, οι συνήγοροι υποβάλλουν πλέον, μεταξύ αυτών οι επικοινωνίες και οι φωτογραφίες. «Εμείς υποβάλουμε αίτημα για να γίνει άρση των στοιχείων, των επικοινωνιών, των φωτογραφιών και στο τηλέφωνο του σταθμάρχη και στα άλλα τηλέφωνα».