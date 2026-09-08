Καταδικάστηκε Πολωνός στην Θεσσαλονίκη που έκανε μπάρμπεκιου και έβαλε φωτιά - «Δε με νοιάζει αν καταδικαστώ», είπε
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Φωτιά

Καταδικάστηκε Πολωνός στην Θεσσαλονίκη που έκανε μπάρμπεκιου και έβαλε φωτιά - «Δε με νοιάζει αν καταδικαστώ», είπε

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα προκλητικός στο δικαστήριο

Καταδικάστηκε Πολωνός στην Θεσσαλονίκη που έκανε μπάρμπεκιου και έβαλε φωτιά - «Δε με νοιάζει αν καταδικαστώ», είπε
Στράτος Λούβαρης
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Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε έναν 40χρονο Πολωνό, ο οποίος προκάλεσε φωτιά από αμέλεια κάνοντας υπαίθριο μπάρμπεκιου, στην περιοχή της Επανομής.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα προκλητικός στο δικαστήριο λέγοντας στην απολογία του ότι «δε με νοιάζει αν καταδικαστώ», κατηγορείται ότι έκαψε συνολικά 39 τετραγωνικά μέτρα με ξηρά χόρτα ενώ για την κατάσβεση κλήθηκε στο σημείο και επιχείρησε η πυροσβεστική.

«Δεν περίμενα να γίνει κάτι κακό και δεν ήξερα ότι απαγορεύεται. Είδα ότι πήρε φωτιά αλλά είχε θάλασσα και ο αέρας την έσπρωχνε προς τα εκεί. Δεν έσβησα εγώ τη φωτιά αλλά ήρθε όχημα της πυροσβεστικής. Δεν καταλάβαινα τον κίνδυνο. Στα 5-6 μέτρα ήταν η θάλασσα», είπε στην απολογία του.

«Από την άλλη μεριά ήταν δρόμος τι να καεί εκεί; Μια εβδομάδα είμαι στην Ελλάδα. Δεν βλέπω τηλεόραση και δεν ήξερα ότι υπήρχαν πυρκαγιές. Δεν είχα πυροσβεστήρα μαζί μου», σημείωσε και πρόσθεσε ότι «δε με νοιάζει και πολύ αν καταδικαστώ ή όχι».
Στράτος Λούβαρης
15 ΣΧΟΛΙΑ

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