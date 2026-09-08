Μαρία Καραλουκά - Ο ήχος της Σιωπής: Έκθεση στην γκαλερί Περί Τεχνών Καρτέρης

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Η Αίθουσα Τέχνης ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ Καρτέρης, παρουσιάζει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00, την έκτη ατομική έκθεση ζωγραφικής - κεραμικής της Μαρίας Καραλουκά με τίτλο: «Ο ήχος της Σιωπής».Την επιμέλεια της έκθεσης την έχει η Ιστορικός Τέχνης, Ήρα Παπαποστόλου. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής, μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων, ζωγραφισμένα με λάδι, μελάνια και ακουαρέλα. Σε αυτή την έκθεση η Μαρία Καραλουκά θα εκθέσει για πρώτη φορά κεραμικά διαφορετικών διαστάσεων και τεχνικών. Η έκθεση θα διαρκέσει έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026.Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ιστορικός Τέχνης Ήρα Παπαποστόλου, σημειώνει στον κατάλογο της έκθεσης:Γνωστή µέχρι τώρα για την ανθρωποκεντρική ζωγραφική της, η Μαρία Καραλουκά επιστρέφει ζωγραφικά αυτή τη φορά µε θέµα της το τοπίο.Η ζωγραφική της είναι περισσότερο πνευµατική παρά ενστικτώδης. Με µια χαµηλόφωνη χρωµατική γκάµα, µε µελάνι και ακουαρέλες σε χαρτί, αποτυπώνει την απεραντοσύνη της φύσης. Αγέρωχα βουνά µε διάσπαρτα µικρά σπίτια στις ράχες τους, µοναχικά µοναστήρια στις κορφές τους και ουρανοί που τα τέµνουν βρίσκονται παντού στους καµβάδες της.Ξεκινώντας εµφανώς από µία παραστατική ζωγραφική, η καλλιτέχνιδα περνά σε µια όλο και πιο αφαιρετική προσέγγιση του τοπίου, µε τους όγκους και τα σχήµατα να κυριαρχούν, τα λουλούδια συνήθως σε πρώτο πλάνο ώστε ο θεατής να κοιτάξει ψηλά σταδιακά, για την δική του πνευµατική ανύψωση.Ο άνθρωπος είναι απών, αλλά υπονοείται από τα έργα του. Ένας µικρός κόκκος µέσα στην απέραντη φύση. Όµως, η παρουσία της σκάλας που υπάρχει στα έργα λειτουργεί ως «γέφυρα» που τον συνδέει µε το «εδώ» του τόπου και το «αλλού» µιας ανώτερης δύναµης. Ταπεινότητα και µεγαλοσύνη. Αυτές θα µπορούσαν να είναι οι λέξεις για να περιγράψουν το συναίσθηµα που εισπράττει ο θεατής.Τα ζωγραφικά έργα της Μαρίας Καραλουκά έχουν ψυχή και κίνηση. Το ίδιο και τα κεραµικά της. Λιτές φόρµες, όλο κίνηση και φως που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και το λεπτό γούστο. Η αποτύπωση του κύµατος στην κεραµική φόρµα σχετίζεται µε το ρευστό του υδάτινου στοιχείου που δεν αντιστέκεται αλλά ούτε φοβάται την αλλαγή, απλά είναι µέσα στη ροή.Τα ζωγραφικά έργα της είναι πιο εσωτερικά και µαρτυρούν την δύναµη και το ύψος της ανθρώπινης ψυχής που στέκει µόνη και αγέρωχη, ενώ το σύνολο του έργου της διαποτίζεται από εκφραστικότητα και συναίσθηµα.