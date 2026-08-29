Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Ασυνείδητος οδηγός ξεριζώνει πασαλάκια και προσπερνάει παράνομα δύο αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ, δείτε βίντεο
Ασυνείδητος οδηγός ξεριζώνει πασαλάκια και προσπερνάει παράνομα δύο αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ, δείτε βίντεο
Το αυτοκίνητο κινούνταν σε δρόμο με μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας - Αφού πέρασε δύο προπορευόμενα οχήματα επέστρεψε στο κανονικό ρεύμα κυκλοφορίας
Ακόμη ένα περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/8) στον ΒΟΑΚ με κατεύθυνση προς τα Μάλια.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύει το cretalive.gr, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου πραγματοποίησε μία παράνομη προσπέραση σε δρόμο του ΒΟΑΚ που έχει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας. Μάλιστα, για να προσπεράσει τα δύο προπορευόμενα οχήματα βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα χτυπώντας και ξεριζώνοντας τα ενδιάμεσα πασαλάκια.
Στη συνέχεια αφού περάσει τα δύο αυτοκίνητα επιστρέφει στο κανονικό ρεύμα κυκλοφορίας και συνεχίζει την πορεία του.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύει το cretalive.gr, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου πραγματοποίησε μία παράνομη προσπέραση σε δρόμο του ΒΟΑΚ που έχει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας. Μάλιστα, για να προσπεράσει τα δύο προπορευόμενα οχήματα βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα χτυπώντας και ξεριζώνοντας τα ενδιάμεσα πασαλάκια.
Στη συνέχεια αφού περάσει τα δύο αυτοκίνητα επιστρέφει στο κανονικό ρεύμα κυκλοφορίας και συνεχίζει την πορεία του.
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