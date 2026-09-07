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Σεισμός τώρα 3,7 Ρίχτερ στο Αιτωλικό
Σεισμός τώρα 3,7 Ρίχτερ στο Αιτωλικό
Στα 9 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή του Αιτωλικού. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή της Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού-Μεσολογγίου, ενώ το εστιακό του βάθος ήταν στα 9 χιλιόμετρα.
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