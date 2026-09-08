Τι κερδίζει ένα σπίτι από τη μόνωση ταράτσας και ποια σημεία της εφαρμογής κρίνουν αν θα αντέξει πέντε ή εικοσιπέντε χρόνια.
Το «κόλπο» για το μποτιλιάρισμα κοστίζει 150 ευρώ και 40 ημέρες χωρίς δίπλωμα - Πότε φτάνει στον εισαγγελέα
Το βλέπουμε ολο και περισσότερο, με τους χρήστες στους να το χρησιμοποιούν ακόμα και για να αποφύγουν το μποτιλιάρισμα. Ένα εξάρτημα που μπορεί να αγοραστεί εύκολα δεν σημαίνει ότι μπορεί και να χρησιμοποιηθεί νόμιμα στον δρόμο.
Ο νέος ΚΟΚ είναι ξεκάθαρος για τους μπλε και κόκκινους φάρους σε αυτοκίνητα ιδιωτών, ενώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις η υπόθεση μπορεί να αποκτήσει και ποινική διάσταση.
Η εικόνα ενός αυτοκινήτου που εμφανίζεται ξαφνικά πίσω μας με μπλε φώτα να αναβοσβήνουν συνήθως προκαλεί μία αυτόματη αντίδραση: οι περισσότεροι οδηγοί ανοίγουν χώρο θεωρώντας ότι πρόκειται για όχημα της Αστυνομίας, ασθενοφόρο ή άλλο όχημα άμεσης ανάγκης.
Ακριβώς αυτή την αντίδραση επιχειρούν κατά καιρούς να εκμεταλλευτούν οδηγοί που τοποθετούν στα αυτοκίνητά τους ειδικούς αναλαμπικούς φάρους, επιδιώκοντας να αποκτήσουν προτεραιότητα στην κυκλοφορία, να περάσουν ευκολότερα μέσα από μποτιλιάρισμα ή να δημιουργήσουν στους υπόλοιπους την εντύπωση ότι οδηγούν υπηρεσιακό όχημα.
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