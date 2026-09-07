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Ανδρόγυνο δέχθηκε επίθεση με κατσούνες και γροθιές στην Κρήτη από νεαρούς, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Ανδρόγυνο δέχθηκε επίθεση με κατσούνες και γροθιές στην Κρήτη από νεαρούς, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Αφορμή για το περιστατικό φέρεται να στάθηκε προσβλητικό μήνυμα της κόρης του ζευγαριού σε έναν από τους επιτιθέμενους
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (06/09) σε χωριό της Μεσαράς στην Κρήτη, με αφορμή, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία του Cretalive, προσβλητικά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει ανήλικοι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου, τρεις νεαροί, δύο 17χρονοι και ένας 25χρονος, φέρονται να επιτέθηκαν στους γονείς ανήλικου κοριτσιού, το οποίο αφορούσαν τα επίμαχα μηνύματα.
Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια τυχαίας συνάντησης των δύο πλευρών, όταν το ανδρόγυνο, που επέβαινε στο αυτοκίνητό του, ήρθε αντιμέτωπο με τους τρεις νεαρούς και γρήγορα ήρθαν σε αντιπαράθεση. Ο καυγάς, όμως, δεν έμεινε μόνο στα λόγια, καθώς καταγγέλλεται ότι οι νεαροί κινήθηκαν εναντίον του ανδρόγυνου με μπουνιές ακόμα και με κατσούνες, ενώ φέρεται να προκάλεσαν φθορές και στο όχημα.
Τόσο ο 40χρονος πατέρας όσο και η 36χρονη μητέρα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Την υπόθεση ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αρχανών-Αστερουσίων, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών δραστών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου, τρεις νεαροί, δύο 17χρονοι και ένας 25χρονος, φέρονται να επιτέθηκαν στους γονείς ανήλικου κοριτσιού, το οποίο αφορούσαν τα επίμαχα μηνύματα.
Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια τυχαίας συνάντησης των δύο πλευρών, όταν το ανδρόγυνο, που επέβαινε στο αυτοκίνητό του, ήρθε αντιμέτωπο με τους τρεις νεαρούς και γρήγορα ήρθαν σε αντιπαράθεση. Ο καυγάς, όμως, δεν έμεινε μόνο στα λόγια, καθώς καταγγέλλεται ότι οι νεαροί κινήθηκαν εναντίον του ανδρόγυνου με μπουνιές ακόμα και με κατσούνες, ενώ φέρεται να προκάλεσαν φθορές και στο όχημα.
Τόσο ο 40χρονος πατέρας όσο και η 36χρονη μητέρα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Την υπόθεση ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αρχανών-Αστερουσίων, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών δραστών.
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