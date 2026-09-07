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Το Ford Ranger γίνεται εξάτροχο
Το Ford Ranger γίνεται εξάτροχο
Η Ford δημιούργησε μια εξατροχή έκδοση του Ranger Super Duty, σχεδιασμένη για στρατιωτική χρήση και με πολλαπλές δυνατότητες διαμόρφωσης.
Το Ranger Super Duty αποτελεί την πιο σκληροτράχηλη εκδοχή του γνωστού pick-up της Ford, όμως το νέο πρωτότυπο που παρουσιάστηκε στη Βρετανία ανεβάζει τις δυνατότητές του σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο.
Πρόκειται για το Ranger Super Duty 6×6, το οποίο εξελίχθηκε για το πρόγραμμα Light Mobility Vehicle (LMV) του βρετανικού υπουργείου Άμυνας. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση βρίσκεται φυσικά στην προσθήκη ενός τρίτου άξονα, που δημιουργεί μια εξατροχή πλατφόρμα με σαφή προσανατολισμό σε εφαρμογές που προβλέπουν κίνηση σε απαιτητικές επιφάνειες και με υψηλό φορτίο.
Ως βάση χρησιμοποιείται το συμβατικό Ranger Super Duty που διαθέτει ενισχυμένη ανάρτηση και μπορεί να ρυμουλκήσει έως περίπου 4.500 κιλά, ενώ το ωφέλιμο φορτίο του αγγίζει τα 1.980 κιλά. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο turbodiesel V6 των 3,0 λίτρων, ένας κινητήρας κατάλληλος για εφαρμογές όπου η ροπή και η αντοχή έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις απόλυτες επιδόσεις.
Η Ford προσφέρει ήδη εκδόσεις του Ranger Super Duty με επίπεδη καρότσα, καθώς η αρχιτεκτονική του μοντέλου είχε εξαρχής σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει σημαντικές μετατροπές. Όπως σημείωσε ο Jim Baumbick, πρόεδρος της Ford Ευρώπης, «εξελίξαμε το Ranger από την πρώτη ημέρα με γνώμονα τη δυνατότητα μετατροπής του».
Στην περίπτωση του 6×6, η Ford προβλέπει δύο βασικές διαμορφώσεις: ως όχημα μεταφοράς προσωπικού και ως στρατιωτικό ασθενοφόρο για χρήση στο πεδίο της μάχης.
Παρά τον καθαρά επιχειρησιακό χαρακτήρα του, η καμπίνα διατηρεί αρκετά στοιχεία του πολιτικού Ranger. Στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει οθόνη 12 ιντσών, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον χειρισμό λογισμικού και συστημάτων τρίτων κατασκευαστών που απαιτούνται σε στρατιωτικές αποστολές.
Παράλληλα, υπάρχουν εργοστασιακά προεγκατεστημένοι βοηθητικοί διακόπτες και καλωδιώσεις για την εύκολη σύνδεση πρόσθετου εξοπλισμού, όπως συστήματα επικοινωνίας και φωτισμού έκτακτης ανάγκης.
Προς το παρόν, πάντως, το Ranger Super Duty 6×6 παραμένει πρωτότυπο και δεν είναι δεδομένο ότι θα επιλεγεί από το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, καθώς δημιουργήθηκε ως πρόταση της Ford για το πρόγραμμα LMV.
Πρόκειται για το Ranger Super Duty 6×6, το οποίο εξελίχθηκε για το πρόγραμμα Light Mobility Vehicle (LMV) του βρετανικού υπουργείου Άμυνας. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση βρίσκεται φυσικά στην προσθήκη ενός τρίτου άξονα, που δημιουργεί μια εξατροχή πλατφόρμα με σαφή προσανατολισμό σε εφαρμογές που προβλέπουν κίνηση σε απαιτητικές επιφάνειες και με υψηλό φορτίο.
Ως βάση χρησιμοποιείται το συμβατικό Ranger Super Duty που διαθέτει ενισχυμένη ανάρτηση και μπορεί να ρυμουλκήσει έως περίπου 4.500 κιλά, ενώ το ωφέλιμο φορτίο του αγγίζει τα 1.980 κιλά. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο turbodiesel V6 των 3,0 λίτρων, ένας κινητήρας κατάλληλος για εφαρμογές όπου η ροπή και η αντοχή έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις απόλυτες επιδόσεις.
Η Ford προσφέρει ήδη εκδόσεις του Ranger Super Duty με επίπεδη καρότσα, καθώς η αρχιτεκτονική του μοντέλου είχε εξαρχής σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει σημαντικές μετατροπές. Όπως σημείωσε ο Jim Baumbick, πρόεδρος της Ford Ευρώπης, «εξελίξαμε το Ranger από την πρώτη ημέρα με γνώμονα τη δυνατότητα μετατροπής του».
Στην περίπτωση του 6×6, η Ford προβλέπει δύο βασικές διαμορφώσεις: ως όχημα μεταφοράς προσωπικού και ως στρατιωτικό ασθενοφόρο για χρήση στο πεδίο της μάχης.
Παρά τον καθαρά επιχειρησιακό χαρακτήρα του, η καμπίνα διατηρεί αρκετά στοιχεία του πολιτικού Ranger. Στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει οθόνη 12 ιντσών, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον χειρισμό λογισμικού και συστημάτων τρίτων κατασκευαστών που απαιτούνται σε στρατιωτικές αποστολές.
Παράλληλα, υπάρχουν εργοστασιακά προεγκατεστημένοι βοηθητικοί διακόπτες και καλωδιώσεις για την εύκολη σύνδεση πρόσθετου εξοπλισμού, όπως συστήματα επικοινωνίας και φωτισμού έκτακτης ανάγκης.
Προς το παρόν, πάντως, το Ranger Super Duty 6×6 παραμένει πρωτότυπο και δεν είναι δεδομένο ότι θα επιλεγεί από το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, καθώς δημιουργήθηκε ως πρόταση της Ford για το πρόγραμμα LMV.
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