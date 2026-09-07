Το Ford Ranger γίνεται εξάτροχο

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Το Ranger Super Duty αποτελεί την πιο, όμως το νέο πρωτότυπο που παρουσιάστηκε στη Βρετανία ανεβάζει τις δυνατότητές του σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο.Πρόκειται για το, το οποίο εξελίχθηκε για το πρόγραμμα Light Mobility Vehicle (LMV) του βρετανικού υπουργείου Άμυνας. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση βρίσκεται φυσικά στηνπου δημιουργεί μια εξατροχή πλατφόρμα με σαφή προσανατολισμό σε εφαρμογές που προβλέπουν κίνηση σε απαιτητικές επιφάνειες και με υψηλό φορτίο.Ως βάση χρησιμοποιείται το συμβατικό Ranger Super Duty πουκαι μπορεί να ρυμουλκήσει έως περίπου 4.500 κιλά, ενώ το ωφέλιμο φορτίο του αγγίζει τα 1.980 κιλά. Κάτω από το καπό βρίσκεται οένας κινητήρας κατάλληλος για εφαρμογές όπου η ροπή και η αντοχή έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις απόλυτες επιδόσεις.Η Ford προσφέρει ήδη εκδόσεις του Ranger Super Duty με επίπεδη καρότσα, καθώς η αρχιτεκτονική του μοντέλουΌπως σημείωσε ο Jim Baumbick, πρόεδρος της Ford Ευρώπης, «εξελίξαμε το Ranger από την πρώτη ημέρα με γνώμονα τη δυνατότητα μετατροπής του».Στην περίπτωση του 6×6, η Ford προβλέπειως όχημα μεταφοράς προσωπικού και ως στρατιωτικό ασθενοφόρο για χρήση στο πεδίο της μάχης.Παρά τον καθαρά επιχειρησιακό χαρακτήρα του, η καμπίνα. Στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει οθόνη 12 ιντσών, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον χειρισμό λογισμικού και συστημάτων τρίτων κατασκευαστών που απαιτούνται σε στρατιωτικές αποστολές.Παράλληλα, υπάρχουνγια την εύκολη σύνδεση πρόσθετου εξοπλισμού, όπως συστήματα επικοινωνίας και φωτισμού έκτακτης ανάγκης.Προς το παρόν, πάντως,και δεν είναι δεδομένο ότι θα επιλεγεί από το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, καθώς δημιουργήθηκε ως πρόταση της Ford για το πρόγραμμα LMV.