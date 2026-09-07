Φωτιά σε ΙΧ στην Περιφερειακή Υμηττού, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Αγία Παρασκευή

Φωτιά σε ΙΧ στην Περιφερειακή Υμηττού, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος της Αγίας Παρασκευής

Φωτιά σε ΙΧ στην Περιφερειακή Υμηττού, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία
Φωτιά εκδηλώθηκε σε όχημα στην περιφερειακή Υμηττού και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. 
Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς αυτή την ώρα σημειώνεται μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

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