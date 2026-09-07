Με τη σειρά Bottox Cream & Serum, η LA VIE EN ROSE επανασυστήνει την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας, δίνοντας έμφαση στη λεία, σφριγηλή και ξεκούραστη όψη.
Φωτιά σε ΙΧ στην Περιφερειακή Υμηττού, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία
Φωτιά σε ΙΧ στην Περιφερειακή Υμηττού, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία
Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος της Αγίας Παρασκευής
Φωτιά εκδηλώθηκε σε όχημα στην περιφερειακή Υμηττού και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.
Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς αυτή την ώρα σημειώνεται μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς αυτή την ώρα σημειώνεται μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.
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