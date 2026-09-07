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Ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης τον Αύγουστο στο «Ελ. Βενιζέλος», ξεπέρασε τα 4 εκατομμύρια επιβάτες
Ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης τον Αύγουστο στο «Ελ. Βενιζέλος», ξεπέρασε τα 4 εκατομμύρια επιβάτες
Δείτε τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
Ιστορικό ρεκόρ καταγράφηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Αθήνας, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ορόσημο των 4 εκατομμυρίων επιβατών σε μηνιαία βάση.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η συνολική επιβατική κίνηση διαμορφώθηκε σε 4,03 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν υψηλότερα από τα επίπεδα του 2025 κατά 2,4% και 4,3%, αντίστοιχα.
Συνολικά, κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 23,71 εκατ., υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,4%. Αναλυτικά, η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν ανοδικά, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,3% και 4,4%, αντίστοιχα.
Οι πτήσεις εσωτερικού και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 4,8% και 3,2%, αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η συνολική επιβατική κίνηση διαμορφώθηκε σε 4,03 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν υψηλότερα από τα επίπεδα του 2025 κατά 2,4% και 4,3%, αντίστοιχα.
Συνολικά, κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 23,71 εκατ., υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,4%. Αναλυτικά, η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν ανοδικά, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,3% και 4,4%, αντίστοιχα.
ΠτήσειςΟ αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου του 2026 ανήλθε σε 198.571, καταγράφοντας αύξηση 3,9% σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα του 2025.
Οι πτήσεις εσωτερικού και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 4,8% και 3,2%, αντίστοιχα.
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