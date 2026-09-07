Άνοιξε τις πόρτες του το Ισιδώρειο Γηροκομείο στον Δήμο Μετεώρων – Σύγχρονη δομή φροντίδας για 21 ηλικιωμένους

Η νέα μονάδα έρχεται να καλύψει μια σημαντική κοινωνική ανάγκη, με επίκεντρο την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την ανθρώπινη παρουσία





Πρόκειται για την πιο σύγχρονη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στον νομό Τρικάλων, ένα έργο με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία, το οποίο έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας.







Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ, η οποία παραχώρησε το οικόπεδο για την ανέγερση της μονάδας, ενώ η Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων, ως δικαιούχος του έργου, προχώρησε στην παραχώρηση της λειτουργίας της δομής στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ, ώστε το σημαντικό αυτό έργο να περάσει από τη φάση της κατασκευής στην καθημερινή προσφορά και διακονία.





Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλε και η Δημοτική Αρχή του Λευτέρη Αβραμόπουλου, η οποία προχώρησε στη βελτίωση της προσβασιμότητας προς το νέο ίδρυμα, με την ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί στη δομή, δημιουργώντας καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες πρόσβασης για τους φιλοξενουμένους, τους εργαζομένους και τους επισκέπτες.



Πρόκειται, επομένως, για ένα έργο που αποτυπώνει στην πράξη τη δύναμη της συνεργασίας. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Ιερά Μονή Βαρλαάμ, Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων και Δήμος Μετεώρων, ο καθένας από τη δική του πλευρά, συνέβαλαν ώστε μια σημαντική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας να μετατραπεί σε μια σύγχρονη δομή που πλέον ανοίγει τις πόρτες της.



Κλείσιμο Μια σύγχρονη μονάδα με επίκεντρο τον άνθρωπο Η νέα μονάδα αναπτύσσεται σε οικόπεδο περίπου 4.354,36 τετραγωνικών μέτρων και σχεδιάστηκε με γνώμονα τις ανάγκες των ηλικιωμένων και την παροχή ασφαλών και αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης.



Το κτίριο αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, ισόγειο και υπόγειο. Στο ισόγειο, συνολικής επιφάνειας 870,87 τ.μ., βρίσκεται η μονάδα διαβίωσης με δέκα δίκλινα δωμάτια και συνολικά 21 κλίνες, καθώς και χώρος μόνωσης. Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητοι χώροι περίθαλψης και εξυπηρέτησης, οι χώροι διοίκησης και όλες οι απαιτούμενες λειτουργικές υποδομές.



Στο υπόγειο, επιφάνειας 385,45 τ.μ., αναπτύσσονται οι βοηθητικές χρήσεις της μονάδας, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητες κατασκευές σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες της δομής.



Μια νέα σελίδα στη φροντίδα των ηλικιωμένων άνοιξε στον δήμο Μετεώρων , καθώς το Ισιδώρειο Γηροκομείο ξεκίνησε τη λειτουργία του, δημιουργώντας ένα σύγχρονο περιβάλλον φιλοξενίας, φροντίδας και αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.Πρόκειται για την πιο σύγχρονη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στον νομό Τρικάλων, ένα έργο με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία, το οποίο έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας.Η χρηματοδότηση και η κατασκευή του έργου πραγματοποιήθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας , μέσω του ΕΣΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 3.070.000 ευρώ.Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ, η οποία παραχώρησε το οικόπεδο για την ανέγερση της μονάδας, ενώ η Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων, ως δικαιούχος του έργου, προχώρησε στην παραχώρηση της λειτουργίας της δομής στην Ιερά Μονή Βαρλαάμ, ώστε το σημαντικό αυτό έργο να περάσει από τη φάση της κατασκευής στην καθημερινή προσφορά και διακονία.Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλε και η Δημοτική Αρχή του Λευτέρη Αβραμόπουλου, η οποία προχώρησε στη βελτίωση της προσβασιμότητας προς το νέο ίδρυμα, με την ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί στη δομή, δημιουργώντας καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες πρόσβασης για τους φιλοξενουμένους, τους εργαζομένους και τους επισκέπτες.Πρόκειται, επομένως, για ένα έργο που αποτυπώνει στην πράξη τη δύναμη της συνεργασίας. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Ιερά Μονή Βαρλαάμ, Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων και Δήμος Μετεώρων, ο καθένας από τη δική του πλευρά, συνέβαλαν ώστε μια σημαντική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας να μετατραπεί σε μια σύγχρονη δομή που πλέον ανοίγει τις πόρτες της.Η νέα μονάδα αναπτύσσεται σε οικόπεδο περίπου 4.354,36 τετραγωνικών μέτρων και σχεδιάστηκε με γνώμονα τις ανάγκες των ηλικιωμένων και την παροχή ασφαλών και αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης.Το κτίριο αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, ισόγειο και υπόγειο. Στο ισόγειο, συνολικής επιφάνειας 870,87 τ.μ., βρίσκεται η μονάδα διαβίωσης με δέκα δίκλινα δωμάτια και συνολικά 21 κλίνες, καθώς και χώρος μόνωσης. Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητοι χώροι περίθαλψης και εξυπηρέτησης, οι χώροι διοίκησης και όλες οι απαιτούμενες λειτουργικές υποδομές.Στο υπόγειο, επιφάνειας 385,45 τ.μ., αναπτύσσονται οι βοηθητικές χρήσεις της μονάδας, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητες κατασκευές σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες της δομής.



Από ένα μεγάλο έργο υποδομής σε μια καθημερινή πράξη αγάπης Η έναρξη της λειτουργίας του Ισιδώρειου Γηροκομείου δεν αποτελεί απλώς την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κτιριακού έργου. Είναι η μετάβαση από μια σύγχρονη υποδομή σε μια καθημερινή πράξη φροντίδας και προσφοράς προς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από ασφάλεια, συντροφιά και ανθρώπινη παρουσία.



Η Ιερά Μονή Βαρλαάμ, με την ευλογία και την πατρική μέριμνα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου, αναλαμβάνει πλέον τη λειτουργία και τη διακονία της μονάδας, δίνοντας στο έργο έναν ξεχωριστό χαρακτήρα.



Στην έναρξη της λειτουργίας τελέστηκε ο Αγιασμός, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Θεοκλήτου, της Διοίκησης και του προσωπικού του Ισιδώρειου Γηροκομείου. Ο Σεβασμιώτατος έδωσε την πατρική του ευλογία σε όλους όσοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας, ευχόμενος ο Πανάγαθος Θεός να ευλογεί και να ενισχύει το έργο της δομής.



Ευχήθηκε στους φιλοξενουμένους υγεία, δύναμη, ειρήνη και παρηγορία, ενώ προς τη Διοίκηση και τους εργαζομένους ευχήθηκε φωτισμό και δύναμη, ώστε με αγάπη, υπομονή και πνεύμα προσφοράς να επιτελούν το έργο της φροντίδας και της διακονίας των ηλικιωμένων.



«Δεν είναι απλώς ένα έργο ευθύνης, αλλά πρωτίστως ένα έργο αγάπης» Το ιδιαίτερο αποτύπωμα της νέας αυτής προσπάθειας περιγράφει ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ, Γέροντας Βενέδικτος.



Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναφέρθηκε στην αξία των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ανθρώπους που «άνοιξαν δρόμους για όλους εμάς» και οι οποίοι, μέσα από τους κόπους, τις θυσίες, τις προσευχές και την αγάπη τους, δημιούργησαν τις οικογένειές μας και κράτησαν ζωντανές τις αξίες και τις παραδόσεις μας.



Όπως σημείωσε, η παρουσία δίπλα στους ηλικιωμένους δεν είναι μόνο καθήκον, αλλά και ευλογία. Ένα χαμόγελο, μια καλή κουβέντα, λίγη συντροφιά και η ανθρώπινη παρουσία μπορούν να προσφέρουν ζεστασιά και παρηγοριά.



«Η προσπάθεια αυτή δεν είναι απλώς ένα έργο ευθύνης, αλλά πρωτίστως ένα έργο αγάπης», υπογράμμισε ο Γέροντας Βενέδικτος, περιγράφοντας τον στόχο της Ιεράς Μονής: οι ηλικιωμένοι που θα φιλοξενούνται στο Ισιδώρειο να αισθάνονται ότι βρίσκονται μέσα σε μια μεγάλη οικογένεια, έχοντας δίπλα τους ανθρώπους που θα τους προσφέρουν φροντίδα, σεβασμό, ζεστασιά και ανθρώπινη παρουσία.



Το Ισιδώρειο Γηροκομείο αποτελεί πλέον μια σημαντική παρακαταθήκη για τον Δήμο Μετεώρων και ολόκληρη την περιοχή. Είναι ένας χώρος που ανοίγει τις πόρτες του για να προσφέρει φροντίδα, ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ανθρώπινη ζεστασιά.



Γιατί η αξία ενός τέτοιου έργου δεν μετριέται μόνο σε ευρώ, τετραγωνικά μέτρα και αριθμό κλινών. Μετριέται κυρίως στους ανθρώπους που θα βρουν εκεί ένα ασφαλές καταφύγιο, μια ζεστή αγκαλιά και την αίσθηση ότι κάποιος βρίσκεται πραγματικά δίπλα τους.



Και αυτή είναι η ουσία της νέας σελίδας που ανοίγει για τη φροντίδα των ηλικιωμένων στα Μετέωρα.