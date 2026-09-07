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Όγδοη ημέρα μάχης με τη μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα, καίει πυκνό δάσος, σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα
Όγδοη ημέρα μάχης με τη μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα, καίει πυκνό δάσος, σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα
«Η σημερινή ημέρα είναι κομβική», ανέφερε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας
Σε εξέλιξη για όγδοη συνεχόμενη ημέρα παραμένει η μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο περιβάλλον, όπου η φωτιά καίει πυκνό δάσος.
Από τις πρωινές ώρες επιχειρούν ξανά τρία ελικόπτερα, ενώ αναμένεται να ενισχυθούν τα εναέρια μέσα μέσα στην ημέρα. Χθες, στη μάχη της κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 12 εναέρια μέσα.
Η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει ενιαίο μέτωπο, ωστόσο οι διάσπαρτες εστίες συνεχίζουν να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, οι φλόγες καίνε σε συμπαγές δασικό τμήμα, με αρκετές εστίες να βρίσκονται σε απομακρυσμένα και δύσβατα σημεία, όπου η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν 150 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 1η, 2η, 5η, 6η και 10η ΕΜΟΔΕ, καθώς και 48 οχήματα.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου και, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, ο οποίος μίλησε το πρωί στο Action24, εκτιμάται ότι πιθανότατα προκλήθηκε από κεραυνική δραστηριότητα.
Ο κ. Τσίγκας υπογράμμισε ότι η πυρκαγιά εξακολουθεί να δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών, καθώς καίει σε πυκνό δάσος, ενώ σε πολλά σημεία η πυκνή βλάστηση δεν επιτρέπει στο νερό από τα εναέρια μέσα να φτάσει στο έδαφος.
«Η σημερινή ημέρα είναι κομβική», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη σημασία της εξέλιξης των επιχειρήσεων για τον περιορισμό της φωτιάς.
Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 21:30, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και όσους βρίσκονταν στην περιοχή της Κόνιτσας, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς.
Όπως ανέφερε ο κ. Τσίγκας, «η πλευρά της φωτιάς που πλησιάζει προς την πόλη της Κόνιτσας αποτελεί το πίσω τμήμα της πυρκαγιάς και εμφανίζει μικρότερη ένταση».
Το ενεργότερο μέτωπο παραμένει προς τον βορρά, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για τον έλεγχο της κατάστασης.
Από τις πρωινές ώρες επιχειρούν ξανά τρία ελικόπτερα, ενώ αναμένεται να ενισχυθούν τα εναέρια μέσα μέσα στην ημέρα. Χθες, στη μάχη της κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 12 εναέρια μέσα.
Η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει ενιαίο μέτωπο, ωστόσο οι διάσπαρτες εστίες συνεχίζουν να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, οι φλόγες καίνε σε συμπαγές δασικό τμήμα, με αρκετές εστίες να βρίσκονται σε απομακρυσμένα και δύσβατα σημεία, όπου η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν 150 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 1η, 2η, 5η, 6η και 10η ΕΜΟΔΕ, καθώς και 48 οχήματα.
Η εικόνα της φωτιάς χθες το βράδυ:
Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου και, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, ο οποίος μίλησε το πρωί στο Action24, εκτιμάται ότι πιθανότατα προκλήθηκε από κεραυνική δραστηριότητα.
«Κομβική η σημερινή ημέρα»
Ο κ. Τσίγκας υπογράμμισε ότι η πυρκαγιά εξακολουθεί να δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών, καθώς καίει σε πυκνό δάσος, ενώ σε πολλά σημεία η πυκνή βλάστηση δεν επιτρέπει στο νερό από τα εναέρια μέσα να φτάσει στο έδαφος.
«Η σημερινή ημέρα είναι κομβική», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη σημασία της εξέλιξης των επιχειρήσεων για τον περιορισμό της φωτιάς.
Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 21:30, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και όσους βρίσκονταν στην περιοχή της Κόνιτσας, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς.
Όπως ανέφερε ο κ. Τσίγκας, «η πλευρά της φωτιάς που πλησιάζει προς την πόλη της Κόνιτσας αποτελεί το πίσω τμήμα της πυρκαγιάς και εμφανίζει μικρότερη ένταση».
Το ενεργότερο μέτωπο παραμένει προς τον βορρά, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για τον έλεγχο της κατάστασης.
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