Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Οι τυχεροί αριθμοί για τα πάνω από 6,7 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ
Οι τυχεροί αριθμοί για τα πάνω από 6,7 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ
Στην πρώτη κατηγορία μοιράζει τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (6/9) η κλήρωση του Τζόκερ, που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 4, 11, 23, 28, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 14.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 4, 11, 23, 28, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 14.
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