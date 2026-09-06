Οι τυχεροί αριθμοί για τα πάνω από 6,7 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ

Στην πρώτη κατηγορία μοιράζει τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (6/9) η κλήρωση του Τζόκερ, που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ.



Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 4, 11, 23, 28, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 14.