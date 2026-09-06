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Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη για τον «φίλο και μαχητή» Γιώργο Μυλωνάκη
Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη για τον «φίλο και μαχητή» Γιώργο Μυλωνάκη
Η φωτογραφία που ανέβασε η σύζυγος του πρωθυπουργού για την πρώτη δημόσια εμφάνιση του στενού συνεργάτη του σε πολιτική εκδήλωση, στη ΔΕΘ, μετά την περιπέτεια με την υγεία του
Μια φωτογραφία με τον Γιώργο Μυλωνάκη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την ίδια δημοσίευσε η Μαρέβα Μητσοτάκη, σχολιάζοντας την παρουσία του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ.
«Με τον φίλο και μαχητή Γιώργο Μυλωνάκη στη Θεσσαλονίκη», γράφει.
Δείτε την ανάρτηση:
Την Παρασκευή ο Γιώργος Μυλωνάκης ήταν παρών στο κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε δημοσιογράφους στο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου.
Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του κ. Μυλωνάκη σε πολιτική εκδήλωση μετά την περιπέτεια με την υγεία του.
«Με τον φίλο και μαχητή Γιώργο Μυλωνάκη στη Θεσσαλονίκη», γράφει.
Δείτε την ανάρτηση:
Την Παρασκευή ο Γιώργος Μυλωνάκης ήταν παρών στο κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε δημοσιογράφους στο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου.
Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του κ. Μυλωνάκη σε πολιτική εκδήλωση μετά την περιπέτεια με την υγεία του.
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