Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη για τον «φίλο και μαχητή» Γιώργο Μυλωνάκη
ΕΛΛΑΔΑ
Μαρέβα Μητσοτάκη Γιώργος Μυλωνάκης Κυριάκος Μητσοτάκης

Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη για τον «φίλο και μαχητή» Γιώργο Μυλωνάκη

Η φωτογραφία που ανέβασε η σύζυγος του πρωθυπουργού για την πρώτη δημόσια εμφάνιση του στενού συνεργάτη του σε πολιτική εκδήλωση, στη ΔΕΘ, μετά την περιπέτεια με την υγεία του

Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη για τον «φίλο και μαχητή» Γιώργο Μυλωνάκη
Μια φωτογραφία με τον Γιώργο Μυλωνάκη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την ίδια δημοσίευσε η Μαρέβα Μητσοτάκη, σχολιάζοντας την παρουσία του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ.

«Με τον φίλο και μαχητή Γιώργο Μυλωνάκη στη Θεσσαλονίκη», γράφει.

Δείτε την ανάρτηση:

Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη για τον «φίλο και μαχητή» Γιώργο Μυλωνάκη


Την Παρασκευή ο Γιώργος Μυλωνάκης ήταν παρών στο κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε δημοσιογράφους στο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου.

Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του κ. Μυλωνάκη σε πολιτική εκδήλωση μετά την περιπέτεια με την υγεία του.

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