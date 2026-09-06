Ο Άρης με αρκετές απουσίες νίκησε σε φιλικό τους Vicos Φalcons με 97-80
SPORTS
Άρης Βασίλης Σπανούλης

Ο Άρης με αρκετές απουσίες νίκησε σε φιλικό τους Vicos Φalcons με 97-80

Ο Ντιμιτρίεβιτς με 20 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Σπανούλη

Ο Άρης με αρκετές απουσίες νίκησε σε φιλικό τους Vicos Φalcons με 97-80
Ο Άρης πέτυχε «φιλική» νίκη επί των Vikos Φalcons με 97-80, σε κεκλεισμένων των θυρών αγώνα ο οποίος διεξήχθη στο «Nick Galis Hall».

Μετά τα μισά της πρώτης περιόδου, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε τον έλεγχο και έφτασε τη διαφορά έως τους 22 πόντους.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 7-13 πριν ο Άρης ισοφαρίσει σε 17-17 και κλείσει το δεκάλεπτο στο 21-19. Στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι σημείωσαν 35 πόντους, φτάνοντας έως το 53-31 και το ημίχρονο έκλεισε στο 56-37.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα των Ιωαννίνων μείωσε σε 65-53 πριν οι «κιτρινόμαυροι» ξεφύγουν εκ νέου με 74-55. Η περίοδος έληξε 78-62.

Στην τέταρτη περίοδο ο Άρης κράτησε το προβάδισμα. Οι Vikos Φalcons μείωσαν σε 84-74, όμως με σκορ από τους Ντιμιτρίεβιτς και Λίντελ, ο Άρης έφτασε στο 97-78, πριν το τελικό 97-80.

Ο Άρης αγωνίστηκε χωρίς τους Μοκόκα, Τανούλη, που συνεχίζουν την αποθεραπεία τους, Κώστα Αντετοκούνμπο, που θα μπει από αύριο Δευτέρα 7/9 στις προπονήσεις. Επίσης δεν έπαιξε ο Γιόβιτς που είναι ασθενής και ο Πουλιανίτης, που υπέστη θλάση α’ βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 56-37, 78-62, 97-80.

Άρης: Μήτρου – Λονγκ 2, Ρόμπινσον 15, Τολιόπουλος 8 (2), Ντιμιτρίεβιτς 20 (1), Χατζηλάμπρου 4, Μποχωρίδης, Μόργκαν 18 (2), Λίντελ 18 (2), Χαραλαμπόπουλος, Θ. Αντετοκούνμπο 6, Μπιρτς 6.

Κλείσιμο
VIKOS ΦALCONS: Μπογκς 6, Καρακώστας 3, Άλμονορ 11 (3), Χαντζής 3 (1), Αγραβάνης 14 (1), Σωτηρίου 3, Φλόιντ 12 (1), Πάτρας 2, ΜακΝερ 8, Τζάστις 3 (1), Πατρίκης, Φρίμαν 12 (2), Πόζογλου 3 (1).

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