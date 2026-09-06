Πρόστιμα 3.540 ευρώ σε 17χρονο που οδηγούσε επικίνδυνα μοτοσυκλέτα έξω από παιδική χαρά στην Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Εύοσμος Παιδική χαρά Μοτοσικλέτα

Πρόστιμα 3.540 ευρώ σε 17χρονο που οδηγούσε επικίνδυνα μοτοσυκλέτα έξω από παιδική χαρά στην Θεσσαλονίκη

Ο ανήλικος που δεν είχε δίπλωμα, ούτε φορούσε κράνος συνελήφθη με  την ανασφάλιστη μοτοσυκλέτα

Πρόστιμα 3.540 ευρώ σε 17χρονο που οδηγούσε επικίνδυνα μοτοσυκλέτα έξω από παιδική χαρά στην Θεσσαλονίκη
Στράτος Λούβαρης
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Με χειροπέδες κατέληξε ένας 17χρονος, ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα μοτοσυκλέτα έξω από παιδική χαρά στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Ο ανήλικος συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου, όταν εντοπίστηκε να κάνει… μπάντες και να οδηγεί επικίνδυνα τη μοτοσυκλέτα, η οποία δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, κινούμενος με ταχύτητα που ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.

Εκτός από τη σύλληψή του για επικίνδυνη οδήγηση —πράξη για την οποία θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα—, στον 17χρονο επιβλήθηκαν διοικητικές ποινές για: επίδειξη ικανοτήτων, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κατάλληλου σιγαστήρα, στέρηση και μη χρήση κράνους, οδήγηση ανασφάλιστου οχήματος, οδήγηση οχήματος που δεν φέρει κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Το συνολικό χρηματικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε ανέρχεται στα 3.540 ευρώ. Επιπλέον, βεβαιώθηκε παράβαση στην 43χρονη ιδιοκτήτρια του δικύκλου για παραχώρηση του οχήματος σε άτομο που στερούταν σχετικής άδειας οδήγησης.
Στράτος Λούβαρης
15 ΣΧΟΛΙΑ

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