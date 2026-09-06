Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Πρόστιμα 3.540 ευρώ σε 17χρονο που οδηγούσε επικίνδυνα μοτοσυκλέτα έξω από παιδική χαρά στην Θεσσαλονίκη
Πρόστιμα 3.540 ευρώ σε 17χρονο που οδηγούσε επικίνδυνα μοτοσυκλέτα έξω από παιδική χαρά στην Θεσσαλονίκη
Ο ανήλικος που δεν είχε δίπλωμα, ούτε φορούσε κράνος συνελήφθη με την ανασφάλιστη μοτοσυκλέτα
Με χειροπέδες κατέληξε ένας 17χρονος, ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα μοτοσυκλέτα έξω από παιδική χαρά στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
Ο ανήλικος συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου, όταν εντοπίστηκε να κάνει… μπάντες και να οδηγεί επικίνδυνα τη μοτοσυκλέτα, η οποία δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, κινούμενος με ταχύτητα που ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.
Εκτός από τη σύλληψή του για επικίνδυνη οδήγηση —πράξη για την οποία θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα—, στον 17χρονο επιβλήθηκαν διοικητικές ποινές για: επίδειξη ικανοτήτων, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κατάλληλου σιγαστήρα, στέρηση και μη χρήση κράνους, οδήγηση ανασφάλιστου οχήματος, οδήγηση οχήματος που δεν φέρει κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.
Το συνολικό χρηματικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε ανέρχεται στα 3.540 ευρώ. Επιπλέον, βεβαιώθηκε παράβαση στην 43χρονη ιδιοκτήτρια του δικύκλου για παραχώρηση του οχήματος σε άτομο που στερούταν σχετικής άδειας οδήγησης.
Ο ανήλικος συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου, όταν εντοπίστηκε να κάνει… μπάντες και να οδηγεί επικίνδυνα τη μοτοσυκλέτα, η οποία δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, κινούμενος με ταχύτητα που ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.
Εκτός από τη σύλληψή του για επικίνδυνη οδήγηση —πράξη για την οποία θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα—, στον 17χρονο επιβλήθηκαν διοικητικές ποινές για: επίδειξη ικανοτήτων, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κατάλληλου σιγαστήρα, στέρηση και μη χρήση κράνους, οδήγηση ανασφάλιστου οχήματος, οδήγηση οχήματος που δεν φέρει κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας.
Το συνολικό χρηματικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε ανέρχεται στα 3.540 ευρώ. Επιπλέον, βεβαιώθηκε παράβαση στην 43χρονη ιδιοκτήτρια του δικύκλου για παραχώρηση του οχήματος σε άτομο που στερούταν σχετικής άδειας οδήγησης.
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