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Νεκρός 54χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Καβάλας
Νεκρός 54χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Καβάλας
Η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε στα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας - Έρευνα από την Τροχαία Ασπροβάλτας
Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (5/9) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Καβάλας, όπου ένας 54χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από τροχαίο δυστύχημα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 79,5ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Καβάλας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 54χρονος εξετράπη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία της πορείας της.
Στη συνέχεια, το όχημα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου προσέκρουσε στα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας και ανετράπη στο οδόστρωμα.
Από τη σφοδρή πρόσκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή στο σημείο.
Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνούν οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ασπροβάλτας, που έχουν αναλάβει την προανάκριση για το δυστύχημα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 79,5ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Καβάλας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 54χρονος εξετράπη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία της πορείας της.
Στη συνέχεια, το όχημα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου προσέκρουσε στα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας και ανετράπη στο οδόστρωμα.
Από τη σφοδρή πρόσκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή στο σημείο.
Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνούν οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ασπροβάλτας, που έχουν αναλάβει την προανάκριση για το δυστύχημα.
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