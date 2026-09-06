Συνελήφθη 37χρονος που βιντεοσκοπούσε γυναίκες στις τουαλέτες της ΔΕΘ
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη ΔΕΘ Τουαλέτες

Συνελήφθη 37χρονος που βιντεοσκοπούσε γυναίκες στις τουαλέτες της ΔΕΘ

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15:40 το μεσημέρι της Κυριακής, λίγη ώρα μετά τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης

Συνελήφθη 37χρονος που βιντεοσκοπούσε γυναίκες στις τουαλέτες της ΔΕΘ
Στράτος Λούβαρης
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Συνελήφθη 37χρονος που κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο γυναίκες στις τουαλέτες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15:40 το μεσημέρι του Σαββάτου, λίγη ώρα μετά τα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Ο 37χρονος κατηγορείται ότι εισήλθε στις γυναικείες τουαλέτες και κατέγραψε, με το κινητό του τηλέφωνο, δύο γυναίκες 24 και 22 ετών κατά τη διάρκεια ικανοποίησης βιολογικής τους ανάγκης.

Ο άνδρας συνελήφθη όταν έγινε αντιληπτός και στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.
Στράτος Λούβαρης
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