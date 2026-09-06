Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Συνελήφθη 37χρονος που βιντεοσκοπούσε γυναίκες στις τουαλέτες της ΔΕΘ
Συνελήφθη 37χρονος που βιντεοσκοπούσε γυναίκες στις τουαλέτες της ΔΕΘ
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15:40 το μεσημέρι της Κυριακής, λίγη ώρα μετά τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
Συνελήφθη 37χρονος που κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο γυναίκες στις τουαλέτες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15:40 το μεσημέρι του Σαββάτου, λίγη ώρα μετά τα εγκαίνια της ΔΕΘ.
Ο 37χρονος κατηγορείται ότι εισήλθε στις γυναικείες τουαλέτες και κατέγραψε, με το κινητό του τηλέφωνο, δύο γυναίκες 24 και 22 ετών κατά τη διάρκεια ικανοποίησης βιολογικής τους ανάγκης.
Ο άνδρας συνελήφθη όταν έγινε αντιληπτός και στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15:40 το μεσημέρι του Σαββάτου, λίγη ώρα μετά τα εγκαίνια της ΔΕΘ.
Ο 37χρονος κατηγορείται ότι εισήλθε στις γυναικείες τουαλέτες και κατέγραψε, με το κινητό του τηλέφωνο, δύο γυναίκες 24 και 22 ετών κατά τη διάρκεια ικανοποίησης βιολογικής τους ανάγκης.
Ο άνδρας συνελήφθη όταν έγινε αντιληπτός και στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.
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