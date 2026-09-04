Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, 7 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν ρίψεις νερού 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας το μεσημέρι της Παρασκευής (04/09) σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λεσίνη. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, 7 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν ρίψεις νερού 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λεσίνη. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, 7 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν ρίψεις νερού 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λεσίνι Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα