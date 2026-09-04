Οι νέες μπαταρίες της Hyundai θα έχουν υψηλότερη απόδοση και χαμηλότερο κόστος

Κλείσιμο

Στο πλαίσιο συνεδρίου για την παρουσίαση της στρατηγικής της σε επενδυτές, η Hyundaiπου αφορούν τόσο την ηλεκτροκίνηση όσο και την αυτόνομη οδήγηση.Βασική είδηση είναι η ανάπτυξη μιας νέας γενιά κυψελών μπαταριών από την ίδια τη Hyundai.θα έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νικέλιο, κάτι που αναμένεται πως θα επιφέρει. Η Hyundai επισημαίνει μάλιστα πως θα προσφέρουν υψηλότερη ενεργειακή απόδοση αλλά καισε σχέση με αυτές υψηλής περιεκτικότητας σε νικέλιο.Ταυτόχρονα, οι νέες μπαταρίεςσυγκριτικά με αντίστοιχου μεγέθους LFP, στοιχείο που μπορεί να μεταφραστεί είτε σε μεγαλύτερη αυτονομία είτε σε μικρότερες και ελαφρύτερες μπαταρίες για την ίδια ενεργειακή χωρητικότητα.Οι νέες μπαταρίεςτης Hyundai και της Genesis ενώ από το 2027 θα περάσουν και σε αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.Σημαντικές βελτιώσεις σχεδιάζονται καιΈως το 2028 η Hyundai σκοπεύει να αναβαθμίσει το βασισμένο σε cloud, σύστημα Battery Management System, το οποίο θα παρακολουθεί και διαχειρίζεται τη λειτουργία των μπαταριών. Η εταιρία εκτιμά ότι αυτή η αναβάθμισημιας μπαταρίας έως 20% κατά μέσο όρο.το πλαίσιο της ενημέρωσης των μετόχων η Hyundai ανακοίνωσε την. Η εταιρία θα παραδώσει τα πρώταμέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 ενώ την ίδια περίοδο σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το Atria AI. Πρόκειται για τοπου θα αποτελέσει τη βάση για τις μελλοντικές τεχνολογίες υποβοήθησης και αυτόνομης οδήγησης.Το πρώτο σύστημα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2+ που θα βασίζεται εξολοκλήρου στο Atria AI προγραμματίζεται για το 2028, ενώ μακροπρόθεσμαμε δυνατότητες που θα φτάνουν έως το επίπεδο 4.Για την ανάπτυξη αυτών των συστημάτων, ο όμιλος Hyundaiμε βάση το οικοσύστημα της NVIDIA. Έτσι, δεδομένα που θα συλλέγονται από τα αυτοκίνητα του ομίλου Hyundaiεπιταχύνοντας την εκπαίδευση και εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.Τέλος η Hyundai ανακοίνωσε το σχέδιο γιαΜε περισσότερα από 100 νέα μοντέλα να έχουν προγραμματιστεί έως το 2030, η κορεάτικη εταιρία σχεδιάζει να αυξήσει τη συνολική παραγωγή της έως τότε κατά 1,27 εκατομμύρια αυτοκίνητα.