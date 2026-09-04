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Οι νέες μπαταρίες της Hyundai θα έχουν υψηλότερη απόδοση και χαμηλότερο κόστος
Οι νέες μπαταρίες της Hyundai θα έχουν υψηλότερη απόδοση και χαμηλότερο κόστος
Η Hyundai εξελίσσει μια νέα γενιά μπαταριών με χαμηλότερο κόστος, μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα και έως 20% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Στο πλαίσιο συνεδρίου για την παρουσίαση της στρατηγικής της σε επενδυτές, η Hyundai αποκάλυψε μια σειρά τεχνολογικών εξελίξεων που αφορούν τόσο την ηλεκτροκίνηση όσο και την αυτόνομη οδήγηση.
Βασική είδηση είναι η ανάπτυξη μιας νέας γενιά κυψελών μπαταριών από την ίδια τη Hyundai. Οι νέες κυψέλες για μπαταρίες ιόντων λιθίου NMC θα έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νικέλιο, κάτι που αναμένεται πως θα επιφέρει μείωση του κόστους της μπαταρίας κατά περίπου 30%. Η Hyundai επισημαίνει μάλιστα πως θα προσφέρουν υψηλότερη ενεργειακή απόδοση αλλά και χαμηλότερο κατά 40% χρόνο φόρτισης σε σχέση με αυτές υψηλής περιεκτικότητας σε νικέλιο.
Ταυτόχρονα, οι νέες μπαταρίες θα προσφέρουν περίπου 30% περισσότερη ενέργεια συγκριτικά με αντίστοιχου μεγέθους LFP, στοιχείο που μπορεί να μεταφραστεί είτε σε μεγαλύτερη αυτονομία είτε σε μικρότερες και ελαφρύτερες μπαταρίες για την ίδια ενεργειακή χωρητικότητα.
Οι νέες μπαταρίες αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα σε επερχόμενα μοντέλα με σύστημα range extender της Hyundai και της Genesis ενώ από το 2027 θα περάσουν και σε αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.
Σημαντικές βελτιώσεις σχεδιάζονται και στη διαχείριση των μπαταριών. Έως το 2028 η Hyundai σκοπεύει να αναβαθμίσει το βασισμένο σε cloud, σύστημα Battery Management System, το οποίο θα παρακολουθεί και διαχειρίζεται τη λειτουργία των μπαταριών. Η εταιρία εκτιμά ότι αυτή η αναβάθμιση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της διάρκειας ζωής μιας μπαταρίας έως 20% κατά μέσο όρο.
το πλαίσιο της ενημέρωσης των μετόχων η Hyundai ανακοίνωσε την επιτάχυνση της εξέλιξης των συστημάτων αυτόνομης οδήγησης. Η εταιρία θα παραδώσει τα πρώτα Ioniq 5 robotaxi μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 ενώ την ίδια περίοδο σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το Atria AI. Πρόκειται για το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που θα αποτελέσει τη βάση για τις μελλοντικές τεχνολογίες υποβοήθησης και αυτόνομης οδήγησης.
Το πρώτο σύστημα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2+ που θα βασίζεται εξολοκλήρου στο Atria AI προγραμματίζεται για το 2028, ενώ μακροπρόθεσμα η τεχνολογία θα επεκταθεί σταδιακά στα μοντέλα παραγωγής με δυνατότητες που θα φτάνουν έως το επίπεδο 4.
Για την ανάπτυξη αυτών των συστημάτων, ο όμιλος Hyundai τυποποιεί την αρχιτεκτονική των αισθητήρων με βάση το οικοσύστημα της NVIDIA. Έτσι, δεδομένα που θα συλλέγονται από τα αυτοκίνητα του ομίλου Hyundai θα μπορούν να επεξεργάζονται από ένα κοινό πρότυπο, επιταχύνοντας την εκπαίδευση και εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Τέλος η Hyundai ανακοίνωσε το σχέδιο για σημαντική αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας. Με περισσότερα από 100 νέα μοντέλα να έχουν προγραμματιστεί έως το 2030, η κορεάτικη εταιρία σχεδιάζει να αυξήσει τη συνολική παραγωγή της έως τότε κατά 1,27 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
Βασική είδηση είναι η ανάπτυξη μιας νέας γενιά κυψελών μπαταριών από την ίδια τη Hyundai. Οι νέες κυψέλες για μπαταρίες ιόντων λιθίου NMC θα έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νικέλιο, κάτι που αναμένεται πως θα επιφέρει μείωση του κόστους της μπαταρίας κατά περίπου 30%. Η Hyundai επισημαίνει μάλιστα πως θα προσφέρουν υψηλότερη ενεργειακή απόδοση αλλά και χαμηλότερο κατά 40% χρόνο φόρτισης σε σχέση με αυτές υψηλής περιεκτικότητας σε νικέλιο.
Ταυτόχρονα, οι νέες μπαταρίες θα προσφέρουν περίπου 30% περισσότερη ενέργεια συγκριτικά με αντίστοιχου μεγέθους LFP, στοιχείο που μπορεί να μεταφραστεί είτε σε μεγαλύτερη αυτονομία είτε σε μικρότερες και ελαφρύτερες μπαταρίες για την ίδια ενεργειακή χωρητικότητα.
Οι νέες μπαταρίες αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα σε επερχόμενα μοντέλα με σύστημα range extender της Hyundai και της Genesis ενώ από το 2027 θα περάσουν και σε αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.
Σημαντικές βελτιώσεις σχεδιάζονται και στη διαχείριση των μπαταριών. Έως το 2028 η Hyundai σκοπεύει να αναβαθμίσει το βασισμένο σε cloud, σύστημα Battery Management System, το οποίο θα παρακολουθεί και διαχειρίζεται τη λειτουργία των μπαταριών. Η εταιρία εκτιμά ότι αυτή η αναβάθμιση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της διάρκειας ζωής μιας μπαταρίας έως 20% κατά μέσο όρο.
το πλαίσιο της ενημέρωσης των μετόχων η Hyundai ανακοίνωσε την επιτάχυνση της εξέλιξης των συστημάτων αυτόνομης οδήγησης. Η εταιρία θα παραδώσει τα πρώτα Ioniq 5 robotaxi μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 ενώ την ίδια περίοδο σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή το Atria AI. Πρόκειται για το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που θα αποτελέσει τη βάση για τις μελλοντικές τεχνολογίες υποβοήθησης και αυτόνομης οδήγησης.
Το πρώτο σύστημα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2+ που θα βασίζεται εξολοκλήρου στο Atria AI προγραμματίζεται για το 2028, ενώ μακροπρόθεσμα η τεχνολογία θα επεκταθεί σταδιακά στα μοντέλα παραγωγής με δυνατότητες που θα φτάνουν έως το επίπεδο 4.
Για την ανάπτυξη αυτών των συστημάτων, ο όμιλος Hyundai τυποποιεί την αρχιτεκτονική των αισθητήρων με βάση το οικοσύστημα της NVIDIA. Έτσι, δεδομένα που θα συλλέγονται από τα αυτοκίνητα του ομίλου Hyundai θα μπορούν να επεξεργάζονται από ένα κοινό πρότυπο, επιταχύνοντας την εκπαίδευση και εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Τέλος η Hyundai ανακοίνωσε το σχέδιο για σημαντική αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας. Με περισσότερα από 100 νέα μοντέλα να έχουν προγραμματιστεί έως το 2030, η κορεάτικη εταιρία σχεδιάζει να αυξήσει τη συνολική παραγωγή της έως τότε κατά 1,27 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
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